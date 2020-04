Coronavirus: realizan testeos rápidos en la estación de trenes de Retiro

(CABA) Tal como ocurrió la semana pasada en la estación Constitución, este miércoles se realizarán tests serológicos voluntarios de inmunidad del coronavirus en la Estación de trenes de Retiro.

Las pruebas, que comenzarán a las 9 y se extenderán hasta las 17, están destinadas a pasajeros mayores de 18 años quienes pueden acceder de manera voluntaria.

El proceso es muy sencillo y demora entre 15 y 20 minutos en dar el resultado. Equipos de salud ofrecerán a las personas mayores de 18 años realizarse el test voluntariamente.

Según explicaron desde el Ministerio de Salud, las pruebas sirven para hacer estudios epidemiológicos, pero no se usan para diagnosticar si alguien tiene o no coronavirus. Al detectar anticuerpos, indican si uno tuvo contacto con el virus o no.

Los tests comenzaron a realizarse el pasado viernes en la estación Constitución, y con el correr de los días se implementará en Once y otras jurisdicciones del país. Las evaluaciones se repetirán en los mismos sitios centinela cada 14-21 días, según las fases de salida del aislamiento.

Si un test resulta positivo, la persona analizada no será sometida a una prueba PCR, usadas para diagnosticar la enfermedad, ni aislada de manera preventiva. Tampoco sus familiares ni las personas con los que haya estado en contacto.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Por el aumento de la violencia de género, lanzan líneas de emergencia en Whatsapp

Desde el Ministerio de Salud explicaron que la investigación no sirve para detectar casos individuales de coronavirus, sino para conocer la situación general y tomar decisiones en consecuencia.

A quienes accedan se les realizará una breve entrevista para saber si cumplen con los criterios del estudio, es decir, que no hayan presentado fiebre ni síntomas respiratorios o pérdida súbita del sentido del olfato y del gusto en los últimos 21 días.

También se les realizará un escáner térmico para detectar si tienen temperatura y en el caso de no presentar fiebre se procederá a la toma de una pequeña gota de sangre –a través de un pinchazo capilar en el dedo– para colocarla en el test.

Durante la espera del resultado las personas recibirán información sobre cuidados para evitar la transmisión del virus y finalmente el equipo médico le comunicará el resultado de la prueba a la persona. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario