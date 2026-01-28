Quilmes Cerca en la estación: Días, horarios y trámites en Plaza Yrigoyen

El Municipio puso en marcha una nueva edición de su programa de descentralización. Durante los meses de verano, los vecinos podrán acceder al operativo Quilmes Cerca en la estación, ubicado estratégicamente en la Plaza Hipólito Yrigoyen (Rivadavia e Yrigoyen), para realizar gestiones municipales, consultas de salud y compras con descuento.

La jornada inaugural contó con la supervisión de la intendenta interina, Eva Mieri, quien destacó la importancia de sostener esta «feria de derechos» en el centro de la ciudad. El objetivo es facilitar el acceso a servicios esenciales en un punto de alto tránsito.

Cronograma: Cuándo funciona el Quilmes Cerca en la estación

Para quienes necesiten acercarse, el Municipio confirmó que el operativo se repetirá durante todo enero y febrero.

Días de atención: Lunes, Miércoles y Viernes.

Lunes, Miércoles y Viernes. Ubicación: Plaza Hipólito Yrigoyen (Frente a la Estación de Quilmes).

«Cualquier vecino que pasa por acá, se toma la presión, se hidrata y nos acercamos un poco más a la gente», señaló Fabio Báez, secretario de Gestión y Participación Ciudadana.

Qué trámites se pueden hacer en la Plaza Yrigoyen

El Quilmes Cerca en la estación cuenta con stands de diversas áreas municipales para resolver demandas en el momento. Los servicios disponibles son:

Participación Ciudadana: Gestión y registro de tarjeta SUBE , además de atención general al vecino.

Gestión y registro de , además de atención general al vecino. Salud: Posta de hidratación (clave por las altas temperaturas), medición de presión arterial e información sobre vacunación y CAPS.

Posta de hidratación (clave por las altas temperaturas), medición de presión arterial e información sobre vacunación y CAPS. Mercados Bonaerenses: Stand de alimentos con un 40% de descuento abonando con Cuenta DNI.

Stand de alimentos con un abonando con Cuenta DNI. Desarrollo Social: Asesoramiento sobre discapacidad, entrega de mercadería y problemáticas personales.

Asesoramiento sobre discapacidad, entrega de mercadería y problemáticas personales. GIRSU: Reclamos sobre recolección de basura y consultas de horarios por barrio.

Con esta iniciativa, el Quilmes Cerca en la estación se consolida como una herramienta vital para descomprimir las oficinas municipales y asistir a los vecinos «de paso» en sus recorridos diarios.