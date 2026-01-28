Quilmes Cerca en la estación: Días, horarios y trámites en Plaza Yrigoyen

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
El Municipio puso en marcha una nueva edición de su programa de descentralización. Durante los meses de verano, los vecinos podrán acceder al operativo Quilmes Cerca en la estación, ubicado estratégicamente en la Plaza Hipólito Yrigoyen (Rivadavia e Yrigoyen), para realizar gestiones municipales, consultas de salud y compras con descuento.
La jornada inaugural contó con la supervisión de la intendenta interina, Eva Mieri, quien destacó la importancia de sostener esta «feria de derechos» en el centro de la ciudad. El objetivo es facilitar el acceso a servicios esenciales en un punto de alto tránsito.
Para quienes necesiten acercarse, el Municipio confirmó que el operativo se repetirá durante todo enero y febrero.
«Cualquier vecino que pasa por acá, se toma la presión, se hidrata y nos acercamos un poco más a la gente», señaló Fabio Báez, secretario de Gestión y Participación Ciudadana.
El Quilmes Cerca en la estación cuenta con stands de diversas áreas municipales para resolver demandas en el momento. Los servicios disponibles son:
Con esta iniciativa, el Quilmes Cerca en la estación se consolida como una herramienta vital para descomprimir las oficinas municipales y asistir a los vecinos «de paso» en sus recorridos diarios.