Proyecto Costa Urbana: Daniel del Sol asegura que potenciará a la Ciudad

El presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Del Sol, explicó los motivos de su voto positivo a la primera lectura del proyecto de ley que promueve una modificación normativa de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors y un convenio urbanístico para el desarrollo de la Costa Urbana más la creación de un gran parque público en ese terreno.

«Sin dudas va a potenciar la Ciudad, con incorporación de más espacios verdes y espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de casi 50 hectáreas de un área costera que hoy por hoy se encuentra fuera del acceso de la población», afirmó el diputado. El acuerdo suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la firma IRSA Inversiones y Representaciones S.A. propone recuperar y urbanizar 716.180 metros cuadrados del predio ubicado en Costanera Sur, de los cuales el 67,53% será cedido como contraprestación al Gobierno de la Ciudad para uso público, que incluye áreas verdes y espejos de agua, calles, bulevares, y una servidumbre administrativa de paso, gratuita y a perpetuidad.

«Este proyecto genera desarrollo local, incremento, recuperación y mejoramiento del espacio público y de la calidad urbana, y creación de puestos de trabajo, lo cual es tan necesario en este contexto de pandemia. Además se propone abrir a la ciudadanía este territorio que por tantos años ha estado cerrado, sin acceso al Río de la Plata», aseguró Del Sol.

«Nadie quiere invertir en Argentina. El Gobierno Nacional no atrae empresas. Por el contrario, cada vez estamos más distanciados de Sudamérica y del resto del mundo. No queremos ese país y no queremos esa ciudad. Por eso consideramos conveniente una iniciativa de estas características, que propone llevar y consolidar ciudad sobre la Costanera Sur para que los vecinos y turistas puedan convivir sanamente con la ciudad y el río», expresó el legislador, vicepresidente primero del bloque Vamos Juntos.

El proyecto «Parque Público y Costa Urbana» se enmarca en el Plan de Desarrollo Urbano Sustentable a través de la Convocatoria de Convenios Urbanísticos de Proyectos Urbanos Innovadores, y que tiene entre sus objetivos desarrollar el área Sur, generar mayor espacio público de calidad, proyectar más espacio verde, y para generar fondos que sean destinados a obras públicas, salud, educación como para solventar los gastos ocasionados por la crisis sanitaria producto del COVID-19, y la refuncionalización del Macro y Microcentro porteño. Además se encuentra en consonancia con el Plan Urbano Ambiental que propicia una ciudad integrada, policéntrica, plural, saludable y diversa.

