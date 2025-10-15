Presupuesto 2026: 10 áreas visitaron la Legislatura en la Primera Jornada de debate en Comisión

En el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad, en el marco de una reunión informativa, se reunió la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, bajo la conducción de su presidenta, la diputada Paola Michielotto y su vicepresidenta, Claudia Neira, a fin de analizar el proyecto de ley del Jefe de Gobierno que propone el Presupuesto General de la administración de los recursos de la Ciudad para el período 2026.

Luego de la presentación que hizo Gustavo Arengo, Ministro de Hacienda, sobre el presupuesto general de la gestión del Gobierno de la Ciudad, comenzó el debate en detalle de cada una de las áreas. Las primeras en asistir fueron las secretarías de Gobierno: Secretaría Legal y Técnica; Secretaría de Comunicación; Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano; Secretaría de Asuntos Estratégicos; Secretaría General y Secretaría de Innovación.

En el inicio de las alocuciones, José María Grippo, a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, expuso en representación de las secretarías que componen la Jefatura de Gobierno. “El presupuesto formulado se estructura en 5 ejes estratégicos, con la simplificación, como criterio transversal, para hacer una gestión más clara y accesible” describió el funcionario.

Más adelante el Secretario detalló que “para dar cumplimiento a los objetivos de la jurisdicción Jefatura de Gobierno, el presupuesto que estimamos para el próximo año asciende a la suma de 594.702 mil millones, lo que representa un 3.4 por ciento del total del presupuesto general de gastos” y anticipó que se propone “la creación de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital”, cuya misión, según explicó, “es implementar el plan de futuro de la ciudad, impulsando con todas las áreas de gobierno, iniciativas de base tecnológicas que aceleren la transformación y mejoren la calidad de vida de los porteños y de quienes transitan la ciudad”.

Respecto al servicio de atención al vecino, en 2025, informó que la Secretaría contó con un promedio mensual de 2.500.000 conversaciones en el chat box Boti; ha otorgado 1.700.000 turnos de la plataforma BA turnos; y, se iniciaron más de 2.100.000 trámites en las plataformas de trámite digital TAD.

“Para 2026, se hará foco en X-BA, una evolución totalmente innovadora en la plataforma de trámites y canales digitales disponibles en la ciudad” anticipó.

Respecto a seguridad informática, el funcionario manifestó que, durante 2025, se bloquearon más de 1.171.000 mil millones de intentos de acceso fraudulento y “se impidieron casi 3 millones de intentos de ingresos a sitios de apuesta desde la red de gobierno en escuelas, clubes de barrios, y comisarías”, tras lo cual confirmó que “de cara a 2026, se mantendrán activas las campañas sobre phishing dirigidas al personal interno del gobierno, junto con acciones para canalizar las consultas y denuncias de vecinos que sean víctimas de estafas o fraudes digitales a través de BACSIRT, Centro de Ciberseguridad”.

Durante el debate, los diputados realizaron consultas y formularon sus dudas sobre la presentación del proyecto de presupuesto del área de incumbencia, las que fueron respondidas tanto por el funcionario, José María Grippo, a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, como por los funcionarios responsables de las diferentes secretarías.

Por último, fue el turno de los organismos de control. La Presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Mariana Gagliardi, junto al pleno del Colegio de Auditores y funcionarios del organismo de control. La AGCBA revisa la cuenta de inversiones en su carácter de órgano de control externo, desde el estado financiero del banco Ciudad, hasta las políticas públicas en lo financiero y en lo social. Para 2026 propone alcanzar con sus recursos presupuestarios el 0,4% del presupuesto general, donde se planteó la necesidad de mejorar la infraestructura edilicia y la incorporación de tecnología, además de capacitación.

La comisión de Presupuesto cerró su primera jornada con la presentación de la Síndica General de la Ciudad, Mónica Ferda, quien presentó junto a su esquipo la propuesta para el principal organismo de control interno del Estado porteño. Entre sus objetivos y metas 2026 destacó la estandarización de los sistemas, la capacitación permanente del personal y el establecimiento de nuevas prácticas de seguridad de la información. Para ello planteó una necesidad presupuestaria de 7.665 millones de pesos, el más reducido de los organismos de control de las Ciudad. Más allá de destinarse al personal, el presupuesto contempla el mantenimiento y las mejoras edilicias de sus oficinas en el Palacio Lezama y el restante para bienes de uso, equipamiento informático y capacitación del personal.

El trabajo en comisión del presupuesto 2026 continuará hoy con la visita del Ministerio Público, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Magistratura, mientras que por la tarde cerrará la jornada el Ministerio de Justica, la Procuración General y la Defensoría del Pueblo.