Otro policía de la Ciudad mató de un tiro en la cabeza a un motochorro que intentó robarle en La Matanza

Ayer jueves por la noche, un efectivo de la Policía de la Ciudad mató de un disparo en la cabeza a un motochorro que intentó robarle cuando volvía a su casa, en la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió en la intersección de la Ruta 4 y Crovara, mientras el agente -que cumple funciones en la Comisaría Vecinal 7-C- circulaba a la altura de la Ruta 3 y la calle Crovara.

El uniformado fue interceptado por cuatro delincuentes armados, a bordo de dos motocicletas, quienes intentaron asaltarlo. En respuesta, el oficial se identificó como miembro de la Policía y efectuó un disparo de arma de fuego.

El tiro obligó a los delincuentes escapar, aunque de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, uno de la motos perdió el control perdió el control y cayó a pocos metros: el motivo: uno de sus ocupantes recibió el disparo en la cabeza y murió en el lugar.

Advertisement

El oficial resultó ileso en el enfrentamiento. En tanto, los otros tres implicados lograron huir y permanecen prófugos.

El episodio fue calificado por la UFI de Homicidios de La Matanza como una tentativa de robo agravado en poblado y en banda; por lo pronto, se lo considera un hecho de legítima defensa.

Tras la llegada de la Policía Bonaerense, se ordenó el traslado del cuerpo del delincuente a la Morgue Judicial para que le practique el examen de autopsia. Sobre el oficial involucrado, la fiscalía no tomó ningún temperamento por el momento: no fue detenido y le secuestró el arma para posteriores pericias.

Otro robo a un policía en La Matanza

Advertisement

Ayer martes, otro agente de la Policía de la Ciudad baleó a un delincuente que había intentado robarle en la localidad de Villa Madero, también en el partido de La Matanza.

El episodio sucedió alrededor de las 17 horas, en el cruce de las calles General Pintos y Dean Funes. En ese momento, los ladrones llegaron en un vehículo Peugeot 307 gris, que se estacionó a pocos metros del automóvil en el que se encontraba la pareja del agente. Allí, una banda intentó robarle el auto en la puerta de su casa. A modo de defensa, la víctima abrió fuego en contra de los asaltantes, quienes se dieron a la fuga de manera instantánea.

En cuestión de segundos, tres hombres descendieron del auto e intentaron apoderarse del segundo vehículo. Pese a que se encontraba de franco, el oficial se defendió al tomar su arma reglamentaria para abrir fuego en contra de los delincuentes, quienes huyeron hacia el Peugeot que los esperaba a unos metros de distancia.

El episodio quedó grabado por una cámara de seguridad, que mostró la mecánica utilizada por los asaltantes y cómo uno de ellos quedó tirado en el piso, luego de haber recibido, al menos, dos disparos por la espalda mientras intentaba huir de la escena.

Advertisement

A raíz de las heridas sufridas, el ladrón herido fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece internado en estado crítico. Pese a que sus cómplices huyeron del lugar tras el tiroteo, los investigadores sospecharían que los otros asaltantes también habrían resultado heridos de bala.

Por el momento, los delincuentes no fueron identificados por la Justicia. No obstante, se confirmó que el automóvil utilizado por los ladrones en el hecho fue hallado abandonado en el Barrio 20, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano.

Alta tensión política entre la Provincia y la Ciudad

La serie de casos de inseguridad que involucran a policías de la Ciudad en territorio bonaerense despertó un fuerte cruce político entre los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

Advertisement

La situación escaló a tal nivel, que el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso recibió a su par porteño Waldo Wolff para discutir la actual crisis y trazar un plan de trabajo, un intento fallido que terminó en más palabras cruzadas de ambos frentes.

Según cifras oficiales del Gobierno porteño, 13 de los últimos 14 policías porteños asesinados fueron muertos en territorio bonaerense. Más de 20 mil efectivos de la Ciudad cruzan el conurbano a diario para cumplir servicio en territorio porteño.

En diálogo con Radio Mitre, el ministro Wolff criticó a Alonso después el encuentro. “Habíamos hecho un pacto de caballeros que no se cumplió porque discutimos y dije que a la gente no le importaba nuestras discusiones políticas”, afirmó.

Y agregó: “No sé si recibió órdenes o si rompe los pactos de esta manera porque es difícil sentarse en una mesa y salió con una catarata de chicanas, cosa que no estoy dispuesto a continuar porque a nadie le importa. Yo quiero soluciones, por eso llevamos propuestas”.

Advertisement

En este sentido, confirmó que una de las propuestas presentadas fue la coordinación y la realización de retenes conjuntos, ya que actualmente hoy se hacen “retenes separados a ciegas”.

Otra iniciativa fue el establecimiento de corredores seguros “para que la gente sepa que tal avenida está más segura” que otro lugar. Sin embargo, apuntó: “Me respondieron con chicanas, insultos y politiquería”.

Además, denunció el destrato que sufrió por parte de su par bonaerense, al señalar que le hicieron caminar dos cuadras para contestar preguntas a la prensa “al sol” y “con 32° y que le pidieron documento a su custodia personal. “Así y todo entré a la reunión porque a la gente no le importa esta locura de la provincia de Buenos Aires”, aseveró.

Y finalmente invitó a Alonso a un nuevo encuentro: “Así y todo, la semana que viene lo voy a invitar a Alonso a que venga a nuestro Ministerio. No le vamos a pedir documento a su custodia, le vamos a dar agua, no lo vamos a dejar al sol, nos vamos a sentar, le vamos a dar nuestras propuestas, venga o no venga y vamos a aceptar las de él. A la gente no le importa más esta chicana política absurda”.

Advertisement

La respuesta del gobierno bonaerense

Por otro lado, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, calificó en Radio Delta la reunión como “un encuentro más” de los que han mantenido. Y apuntó: “Lejos estamos nosotros de disfrazar los problemas que tenemos, como quieren hacer ellos, instalando problemas que no existen”.

En este punto, observó que el “problema recurrente” tiene que ver con las más de 3 millones de personas que cruzan la provincia hacia la ciudad y viceversa: “En ese contexto, tanto porteños como bonaerenses, sufren de inseguridad. Es parte de la dinámica con la que vivimos hace mucho tiempo”.

“Si el Jefe de Gobierno de la Ciudad (Jorge Macri) cree que hay un ataque sistemático contra la policía, tiene que juntar pruebas y hacer una denuncia porque pareciera que lo único que pasa es eso”, declaró Alonso. También confirmó que le entregó a su par porteño una carpeta con información de inteligencia criminal de todas las bandas que operan en provincia de Buenos Aires y se esconden en Capital Federal.

Advertisement

Luego estableció que existe una diferencia de visiones entre ambas administraciones y puntualizó en que no se pueden extrapolar las estadísticas al conjunto de la sociedad, ya que no fueron atacados por ser policías.