Nicolás Kreplak insiste en volver a una «cuarentena más estricta» para que «no colapse el sistema de salud»

(PBA) En medio de las conversaciones que mantienen las autoridades bonaerenses y porteñas ante la pandemia de coronavirus, desde el área de salud de Axel Kicillof advirtieron que en los próximos «35 o 45» días podría colapsar el sistema sanitario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). «Cuando logramos hacer un trabajo adecuado al principio de la cuarentena se redujo mucho la capacidad de contagio», planteó el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.

«Todos pensamos (Provincia, Ciudad y Nación) que estamos hablando más o menos de lo mismo, que es 35, 40 o 45 días, depende de cómo se mueva la curva. Ese es el tiempo que tenemos antes que se saturen las camas«, afirmó el funcionario bonaerense este lunes, entrevistado en TN.

Según Kreplak, «hay cada vez más camas ocupadas y cada paciente que entra a terapia intensiva tiene mucho tiempo para salir. Entonces, a medida que entran más de los que salen, es un tema de tiempo. Y el análisis que tenemos nosotros es que no tenemos tanto tiempo, que las medidas hay que tomarlas rápido».

En ese sentido, el funcionario de la cartera que encabeza Daniel Gollán resaltó que para bajar el nivel de contagio se podría «reducir la cantidad de personas que circulan sin autorización» y «perfeccionar la parte de la reglamentación», aunque aclaró que «eso puede que no alcance», por lo que resaltó que es importante que tanto Nación, Provincia como Ciudad estén «de acuerdo con los indicadores y con la comunicación».

Para el viceministro la situación es «muy complicada» ya que, de acuerdo a los datos que manejan en la Provincia, el sistema de salud «se va a saturar en relativamente pocos días». «Cuando uno toma una decisión que logra frenar la cantidad de casos hay una inercia de 15 a 20 días en lo que significa personas que llegan a terapia intensiva. Con lo cual tenemos poco tiempo para tomar decisiones», dijo.

Consultado sobre si cree que es necesario volver a una cuarentena más estricta o a la fase 1 de la cuarentena, el viceministro respondió: «Volver a una cuarentena más estricta, yo no te puedo decir si fase 1 exactamente. Hay múltiples estrategias que uno puede tomar para reducir la circulación de personas. Fase 1, 2 o 3 son estrategias, podemos volver a eso o tomar otras».

«Lo que sí sabemos es que cuando logramos hacer un trabajo adecuado al principio de la cuarentena se redujo mucho la capacidad de contagio. Sabemos que pasaron muchos días, que la gente está muy cansada, que no es lo mismo, pero hay que hacer un esfuerzo ahora porque hicimos todo esto para que no colapse el sistema de salud», concluyó. NR

