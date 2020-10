Menos del 10% funcionan de los 94 controles vehiculares

La situación ya no es la misma. El «miedo» en ir y venir de Capital a Provincia o viversa ha cesado, o mejor dicho, se ha relajado. Desalentar el movimiento de personas en el AMBA fue la estrategia principal del gobierno para evitar la propagación del coronavirus durante la cuarentena obligatoria. Los controles vehiculares fueron la herramienta fundamental para lograr el objetivo. Sin embargo, a siete meses y medio desde el inicio del confinamiento, con más casi 30 mil muertos y un millón de contagios en todo el país (más de la mitad pertenecientes a la Ciudad y el GBA), ya casi no hay vigilancia en los principales accesos a la Capital Federal.

Los caminos para acceder a la zona porteña son 94 en total. De esta cantidad, 27 estaban bloqueados; 21 habilitados únicamente para quienes contaran con el permiso de circulación; 20 «semihabilitados» para transporte público, de cargas, de seguridad y de salud; y 26 puentes peatonales.

No obstante, la mayoría de ellos -donde ya era común ver vallas para evitar el paso de vehículos o efectivos policiales que obligaban a formar una larga fila de autos- ya no están funcionando. Y si bien cada vez son más los operativos que se levantan, lo cierto es que los primeros que dejaron de controlar lo hicieron hace -al menos- 35 días. Clarín Zonal recorrió los cruces principales para confirmarlo.

«En los puentes Alsina y Olímpico ya no hay controles hace un mes y medio como mínimo. El gobierno nacional los levantó hace tiempo y sólo quedaba uno de la ciudad que también fue retirado hace varias semanas», afirman acerca de los accesos en zona Sur. Asimismo, agregan: «A lo largo de la Autopista Ricchieri y en el Peaje Dellepiane, donde solían estar durante los primeros meses, sucedió lo mismo. De un día para el otro dejaron de asentarse».

En zona Norte, las principales vías para llegar a la Ciudad son avenida Maipú (Cabildo, del lado porteño) y avenida Libertador. Ambos con estrictos controles desde marzo hasta agosto donde comenzaron a reducir la intensidad hasta ser removidos.

«No me para ningún control desde mediados de julio. Después comencé a ver que estaban los policías parados, pero no frenaban ningún auto. De repente, desaparecieron», cuenta Ezequiel Sánchez, vendedor textil que circula por el acceso norte con permiso para hacer repartos.

Y, aunque desde el Municipio de Vicente López aseguran que aún trabajan en General Paz y Libertador, agrega: «En las principales avenidas no veo controles hace 30 días por lo menos. Paso casi todos los días por la zona y no hay. Lo que sí noto es que algunas veces vuelve una patrulla de la ciudad a la altura de Puente Saavedra, sobre el bulevar San Isidro Labrador, pero sin detener a nadie».

En este sentido, cabe resaltar que los operativos que controlaban el paso de los vehículos en las unificaciones de cada distrito del GBA fueron retirados con más anterioridad que los ahora mencionados. En las comunas del norte (Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar y Pilar) ya no se realizan estas verificaciones desde comienzos de julio.

El cruce en Avenida San Martín, Ricardo Balbín y el peaje Illia son otros de los puntos donde ya no hay controles vehiculares. En este último, perduraron durante más tiempo que en los anteriormente nombrados. Por otra parte, un chofer que hace repartos para una empresa del Oeste en la Capital, pasa por la Autopista 25 de mayo diariamente y afirma que allí tampoco se verifican los permisos.

En el acceso Oeste no quedan controles como así tampoco en los empalmes con la General Paz. No obstante, desde los municipios de la zona afirman que en el interior de cada partido los operativos continúan y no dejaron de intensificarse con el paso de los meses.

Comentarios

Ingresa tu comentario