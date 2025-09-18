Información General
“Mansión Cultura” abre sus puertas: una noche inolvidable de la escena cultural porteña
Una experiencia que mantiene la esencia y elegancia de un histórico monumento y reunirá a las figuras más destacadas del tango y del folclore junto a una importante oferta gastronómica.
El emblemático Palacio Mansión Tango, reabre sus puertas el próximo viernes 19 de septiembre a las 20.30 hs con el nombre de “Mansión Cultura” (Perón 1362, CABA) y una renovada propuesta, de la mano del empresario y artista Ivan Camaño, bajo la producción artística de Dulce Granados.
“Mansión Cultura” mantiene la esencia y elegancia de un histórico monumento con un valor arquitectónico de alto nivel que data de 1858.
Desde hoy cierran un acceso de la autopista Dellepiane sentido a CABA
Asimismo, reunirá en su escenario a las figuras más destacadas del tango y del folclore, un encuentro federal 100% argentino, junto a una importante oferta gastronómica.
El viernes 19 de septiembre, en su presentación inaugural, las raíces de la cultura estarán presentes en toda su magnitud: Pampas Bravas Tango & Malambo, con los campeones mundiales de Tango Buenos Aires 2025: Leandro Bojko y Mimí García, Kike Teruel, Clave Nochera, Ivan Camaño y su Banda, y Vanina Tagini junto a la orquesta de Gabriel Merlino, con la conducción de Gonzalito e invitados especiales. Una noche inolvidable de la escena cultural porteña.
Desde hoy cierran un acceso de la autopista Dellepiane sentido a CABA
Una nueva línea de colectivos conecta el sur del GBA con la Ciudad a menor precio
Gallery: llega el evento de arte que toma las calles de Palermo y Villa Crespo con recorridos gratuitos
Cambios en la Comisión de Monumentos
Se reunieron las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y la de Planeamiento Urbano
“Mansión Cultura” abre sus puertas: una noche inolvidable de la escena cultural porteña
Se reunieron las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y la de Planeamiento Urbano
Cambios en la Comisión de Monumentos
Gallery: llega el evento de arte que toma las calles de Palermo y Villa Crespo con recorridos gratuitos
Una nueva línea de colectivos conecta el sur del GBA con la Ciudad a menor precio
Más leídas
-
Información General2 semanas ago
Arteba 2025: las galerías debutantes y otras propuestas jóvenes para descubrir
-
Información General2 semanas ago
Confirmaron cuándo será el próximo fin de semana largo
-
Información General2 semanas ago
Portal Palermo sale a la venta
-
Información General2 semanas ago
Milei cierra la campaña en Moreno
-
Información General2 semanas ago
Cómo es el centro que cubrirá el 100% de las donaciones de sangre de la Ciudad
-
Información General2 semanas ago
Daniel Maman fue nombrado “Personalidad Destacada de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura”
-
Información General2 semanas ago
La Legislatura aprobó que las calles del Barrio Rodrigo Bueno rindan homenaje a mujeres latinoamericanas
-
Información General1 semana ago
Renovación de la fachada y restauración de dos salas: Cómo quedará el San Martín