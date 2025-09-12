La Legislatura porteña distinguió a la plataforma “Derecho en Zapatillas” por su aporte a la divulgación legal

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de interés jurídico a la iniciativa “Derecho en Zapatillas”, creada por el abogado Sergio Mohadeb, por su valiosa labor de divulgación legal, promoción del acceso al derecho y fortalecimiento de la ciudadanía a través de medios digitales y radiales.

El acto de entrega de la distinción se realizó en el salón Montevideo y fue encabezado por la legisladora Inés Parry, autora de la iniciativa, quien destacó el trabajo de Mohadeb para acercar el derecho a la vida cotidiana de las personas de manera clara, accesible y con compromiso ciudadano. También subrayó la importancia de iniciativas que democratizan el conocimiento jurídico y contribuyen a una ciudadanía más informada.

El evento contó con la participación de los legisladores Gustavo Mola, Aldana Crucitta y Francisco Loupias, además de Parry.

Creada en 2011, Derecho en Zapatillas comenzó como una cuenta en redes sociales y un espacio radial, y hoy constituye una reconocida plataforma de comunicación jurídica. Con un estilo pedagógico y lenguaje simple, aborda temas de derecho del consumidor, laboral, civil, acceso a la salud y otros aspectos centrales de la vida cotidiana, manteniendo siempre la independencia y la vocación de servicio público.

Durante la pandemia, su rol fue clave para interpretar disposiciones gubernamentales en tiempo real y orientar a la ciudadanía con información confiable. Actualmente, su comunidad digital supera los 270 mil seguidores y se consolida como una referencia en materia de alfabetización legal y cultura cívica.