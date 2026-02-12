El ensayista español Jorge Carrión no se detiene. Conocido mundialmente por su manifiesto Contra Amazon y su defensa acérrima de la cultura física, este 2025 sorprende con dos lanzamientos que tocan la fibra íntima de los lectores argentinos. Por un lado, una mirada mitológica sobre la Reina del Plata; por el otro, la actualización definitiva de su clásico sobre los templos de papel.

Carrión, quien vivió cuatro años en Argentina (entre La Boca y Rosario), regresa a las librerías con una propuesta estética y conceptual que busca «congelar en el tiempo» la esencia de una ciudad acelerada.

«Buenos Aires. Libro de mitos»: Una obra coral e ilustrada

El nuevo trabajo de Jorge Carrión, publicado por la editorial Tinta Blanca, es un objeto de colección. Titulado Buenos Aires. Libro de mitos, cuenta con las ilustraciones de la artista argentina Josefina Jolly y se presenta como una «descripción sentimental» de la ciudad.

El libro no es un monólogo; es una obra polifónica. Carrión invitó a figuras de la talla de César Aira, Martín Caparrós, Leila Guerriero y Beatriz Sarlo para que lo «contradigan» y aporten sus visiones.

El Enfoque: Desde el «Territorio Borges» y la calle Corrientes hasta un psicoanálisis del tango y la figura de Maradona.

Desde el «Territorio Borges» y la calle Corrientes hasta un psicoanálisis del tango y la figura de Maradona. La Estética: Una edición de tapa dura, visualmente impactante, que recorre la ciudad desde su fundación hasta la modernidad de Puerto Madero.

«Mirar a Buenos Aires desde La Boca es verla como lugar periférico o desde la orilla», asegura el autor, quien busca en estas páginas devolverle a la ciudad su carácter de capital literaria del mundo.

La resistencia cultural: El regreso de «Librerías»

El segundo hito de Jorge Carrión este año es la reedición 2025 de Librerías (Galaxia Gutenberg). Este ensayo, traducido a más de 15 idiomas, llega ahora «más profundo y complejo», con un prólogo del especialista francés Roger Chartier.

En tiempos donde los algoritmos dictan el consumo, Carrión sostiene que las librerías son «el espacio de la diferencia». El libro incluye un recorrido por las librerías más emblemáticas del mundo, con un capítulo especial dedicado a la Avenida Corrientes y un «breve diccionario de librerías porteñas».

Para el autor, el enemigo de las plataformas es el sueño y la imaginación personal. Por eso, tanto en Buenos Aires. Libro de mitos como en la nueva versión de Librerías, su invitación es la misma: volver a caminar, volver a tocar el papel y volver a perderse en los estantes de una ciudad que nunca duerme.