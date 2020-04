Evacuaron un geriátrico en Devoto porque un visitante dio positivo por coronavirus

(CABA) El geriátrico Residencia Libra, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, tuvo que ser evacuado de urgencia ya que un visitante que había estado en el lugar 6 días antes dio positivo en el test de coronavirus.

Al mismo tiempo, dos abuelos empezaron a presentar síntomas de la enfermedad. Por ese motivo, todos fueron retirados de la residencia hace pocas horas. Trascendió que un hombre que había estado en el lugar tiene coronavirus y se encuentra internado en el Hospital Velez Sarfield.

Al enterarse de que el visitante tenía coronavirus, las autoridades del geriátrico se comunicaron con el Ministerio de Salud y con el SAME. Acto seguido, trasladaron de urgencia a los dos adultos mayores que presentaban síntomas (fiebre era uno de ellos).

El resto de los abuelos tuvo que ser trasladado en la madrugada de este jueves a distintos centros médicos, donde permanecerán aislados hasta próximo aviso. Se llevó adelante un operativo especial para desinfectar la zona.

Cabe mencionar que no todos los abuelos del geriátrico fueron evacuados. Según La 100, los únicos que quedaron dentro del lugar son quienes no tienen obra social. Por ese motivo, aguardan la ambulancia del SAME.

Desde el 21 de marzo, luego de que el presidente dispusiera del aislamiento social, preventivo y obligatorio el geriátrico había prohibido las visitas de familiares y amigos al lugar. NR

