El PAMI redactará sus disposiciones en lenguaje inclusivo

(CABA-PBA) El Programa de Atención Médica Integral, mejor conocido como PAMI, resolvió que, de ahora en más, sus disposiciones se redactarán en lenguaje inclusivo de género. Para eso habrá una guía para todo el personal con capacitaciones específicas.

En la resolución que lleva la firma de la directora de Instituto de Jubilados y Pensionados, Luana Volnovich, determina en su artículo 3 el “instruir a las distintas Secretarías y Gerencias de este Instituto a los efectos de que las futuras disposiciones, circulares y demás instrumentos normativos sean redactados en lenguaje inclusivo de género”.

A esto se suma que en los últimos días se conoció que el gobierno de Axel Kicillof trabaja en la creación de una guía de lenguaje inclusivo que implementará en toda la administración pública bonaerense.

También se suman otras instituciones que ya utilizan el lenguaje inclusivo como la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que aprobó el uso para las producciones académicas elaboradas por los estudiantes. Al mismo tiempo las rectoras de los dos colegios secundarios dependientes de la UBA, el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, habilitaron también el lenguaje inclusivo por parte de los profesores en caso de que quieran utilizarlo.

El presidente Alberto Fernández es otra de las personalidades que ya utilizó esa misma forma de expresión. Lo hizo por redes sociales cuando dedicó un mensaje a quienes participaban en aquel momento de la Marcha del Orgullo: «Vamos a construir una Argentina con más derechos, en la que reinen el amor y la igualdad. Vamos a construir una Argentina para todos, todas y todes», dijo.

Luego insistió con el lenguaje inclusivo cuando en octubre del 2019 habló en el en el Colegio Nacional Buenos Aires y, a tono con el público adolescente que lo escuchaba, dijo: «Prometo trabajar cada día para que cada chico, cada chica, cada chique tenga un lugar en la escuela pública para poder aprender y construir su futuro”, afirmó.

En el comunicado que se conoció de PAMI – en el que todavía decidió no utilizar el lenguaje inclusivo, y simplemente se refiere a “jubilados y pensionados” – planea presentar una guía no sexista para «evitar expresiones discriminatorias, visibilizar el género cuando lo exija la situación comunicativa y no visibilizarlo cuando no lo exija la situación comunicativa«. NR

