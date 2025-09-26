Información General
El estudio que reveló el barrio porteño con la mejor calidad de vida: por qué es el lugar ideal en la Ciudad de Buenos Aires
Seguido por San Nicolás y Villa Ortúzar, un barrio fue elegido como el mejor para asentarse.
La Universidad Nacional de La Plata estudió una serie de factores para publicar un análisis acerca del barrio de la Ciudad de Buenos Aires que tiene la mejor calidad de vida, con un resultado que causó sorpresa. Algunos de los aspectos analizados fueron la seguridad, espacios verdes, oferta educativa, servicios y conectividad.
El objetivo fue identificar la zona que reúne las condiciones ideales para vivir, combinando comodidad, infraestructura y bienestar.
El resultado reveló que Colegiales ocupa el primer lugar en este ranking, destacándose por su tranquilidad, abundancia de áreas verdes, buenos índices de seguridad y una excelente ubicación dentro de la ciudad. Además, pese a estar entre dos polos con alta densidad como Palermo y Belgrano, mantiene su ritmo sereno y mucha identidad propia.
La zona conserva calles adoquinadas, casas bajas y espacios públicos llenos de vida, como plazas y paseos decorados con murales. También hay una fuerte presencia de medios, productoras, talleres artísticos, cafés, bares y una creciente movida gastronómica. Todo eso la convierte en una opción buscada por jóvenes y familias que priorizan la calidad del entorno.
Se reunieron las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y la de Planeamiento Urbano
La historia del barrio porteño de Colegiales
Su pasado se encuentra vinculado casi totalmente con el de su vecino Chacarita, habiendo formado parte de lo que fuera la célebre Chacarita de los Colegiales. Precisamente su nombre proviene de los alumnos de colegio, que allí iban a disfrutar de sus vacaciones.
En la década de 1880, Colegiales y Chacarita se incorporaron definitivamente a la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, la zona se pobló con casas bajas, calles arboladas y pequeños talleres, consolidando su identidad de barrio tranquilo.
Hoy, Colegiales conserva ese espíritu barrial, pero con un fuerte impulso cultural y gastronómico. Espacios como la Plaza Mafalda y el Mercado de las Pulgas son puntos emblemáticos que reflejan la fusión entre historia y modernidad, convirtiéndolo en uno de los barrios más atractivos para vivir.
Sale más de un millón de dólares: venden un departamento que se hizo famoso con la serie El Encargado
El SAME abrió una base operativa en Once y sumó un centro de comando móvil con tecnología inteligente para derivar pacientes
Loma Negra vuelve al fútbol AFA
Todo lo que dejó la Maratón de Buenos Aires 2025
El PJ porteño extrema la polarización con Milei y cambia su estrategia respecto a las elecciones en CABA
El estudio que reveló el barrio porteño con la mejor calidad de vida: por qué es el lugar ideal en la Ciudad de Buenos Aires
Concluye el Mes de las Industrias Culturales Argentinas con un evento de cuatro días en el Palacio Libertad
Menos colectivos y más viejos
La semana legislativa comenzó con el debate del Sistema Penitenciario porteño
El PJ porteño extrema la polarización con Milei y cambia su estrategia respecto a las elecciones en CABA
Más leídas
-
Información General1 semana ago
Se reunieron las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y la de Planeamiento Urbano
-
Información General3 semanas ago
Renovación de la fachada y restauración de dos salas: Cómo quedará el San Martín
-
Información General2 semanas ago
Desde hoy cierran un acceso de la autopista Dellepiane sentido a CABA
-
Información General2 semanas ago
Un nuevo ícono comercial: se viene un mega shopping de lujo en Nordelta
-
Información General2 semanas ago
Así será el nuevo shopping en Buenos Aires en el que invirtieron millones de dólares: un nuevo formato y modelo sustentable
-
Información General3 semanas ago
Gran triunfo de Kicillof en Provincia
-
Información General2 semanas ago
El Cuerpo Legislativo declaró de Interés al “Espacio Aguirre”
-
Información General2 semanas ago
Cuándo y dónde ver Homo Argentum en las plataformas de streaming