El Gobierno de la Ciudad concretó un nuevo golpe contra las tomas ilegales en el centro porteño. En un operativo que puso fin a cuatro décadas de irregularidad, se recuperó un edificio usurpado en San Nicolás de incalculable valor patrimonial.

La propiedad, ubicada en la calle Tucumán 1727 (a metros de la Avenida Callao), pertenece al CONICET y se encontraba en una situación crítica. Tras las denuncias de los vecinos por inseguridad y ruidos molestos, la Policía de la Ciudad junto a la Guardia de Auxilio intervinieron para restituir el inmueble, alcanzando así la cifra de 568 propiedades recuperadas en la gestión actual.

Una joya en peligro: El valor del edificio usurpado en San Nicolás

Más allá del conflicto legal, lo que hace especial a este edificio usurpado en San Nicolás es su linaje arquitectónico. La construcción fue diseñada por el célebre Arturo Prins, el mismo arquitecto detrás de la icónica Facultad de Ingeniería de estilo neogótico en Recoleta.

Sin embargo, los años de abandono pasaron factura. Las autoridades confirmaron que el lugar presentaba riesgo de derrumbe debido al avanzado deterioro. Durante la inspección, se encontraron banderas y estandartes políticos en su interior, procediéndose a la clausura inmediata tras el desalojo para asegurar la estructura.

«No hay lugar para la tibieza»: La postura de Jorge Macri

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, utilizó la recuperación de este edificio usurpado en San Nicolás para reforzar su mensaje de orden público. «Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo», declaró.

Macri fue contundente al asegurar que «en la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista». Este operativo se suma a una lista de hitos recientes en la política de restitución de inmuebles, como la liberación de la Casa Blaquier en el Casco Histórico y el «Elefante Blanco» en Belgrano, devolviendo la tranquilidad a los vecinos de las zonas afectadas.