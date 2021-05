Edgardo Fornero presenta su novela “La Bahía de San Francisco”

Edgardo Fornero es un histórico dirigente bancario, conocido entre los trabajadores por defenderlos en los peores momentos. Fornero sostiene que en la vida uno es una sola cosa. “Genéticamente es una sola cosa. Yo por ejemplo soy dirigente, nací dirigente. A los trece años ya era dirigente en el colegio secundario. Pero uno en el derivar de esa vida se entusiasma y se siente atraído por otras disciplinas, por otras actividades y entonces, en distintas etapas, en distintos capítulos, juega a ser otra cosa. Hoy, le llegó momento de publicar su primera novela “La Bahía de San Francisco”.

Se trata de una ciudad de la que fue seducido después de volver varias veces y darse cuenta “que algo tenía que escribir sobre San Francisco, porque en el medio de la bahía estaba la prisión de Alcatraz, a la cual fui varias veces, y había cosas que no me cerraban. Entonces empecé a escribir una historia, unos años después, y colateral a esa historia escribí una ficción, “La Bahía de San Francisco” que arranca en el año ‘45 con un oficial nazi, hijo de una familia pudiente. Un oficial de la menor cuantía, que la familia logra que escape de la Alemania post-guerra, metido con los magnates. Y así es que este personaje, como era de la menor cuantía, termina en San Francisco”. La historia concluye 70 años después en Mar del Plata. Es una historia, muy compleja, muy rica donde el autor logra transmitir revelaciones e intrigas que atrapa al lector.

“Ahora, uno se pregunta, cómo encaja eso en mi vida”, resalta Fornero. Y responde, “comoo un gusto, una gran satisfacción que me he dado. Yo he escrito en mi vida, cientos de comunicados gremiales y he escrito muchos cuentos. Pero una cosa es escribir textos que tengan un inicio, un desarrollo y un final corto, y otra es armar una historia”.

El autor sostiene que seguirá publicando y editando cuentos fundamentalmente que transcurren en las ciudades de Monte Grande y Ezeiza con un sentir propio, su orientación y mi visión de la gente cercana a su vecindario. El libro –Editorial Prometeo- se lanzará en forma presencial luego del DNU vigente y las condiciones sanitarias lo permitan. Por el momento, nos tendremos que conformar con ir a una librería cercana y hacernos de un ejemplar. Para su firma, amigos y conocidos deberán esperar.

