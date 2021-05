Santiago Cafiero: «Las casas y los hospitales no son ni de derecha ni de izquierda, son de la gente»

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó que “las casas y los hospitales no son ni de derecha ni de izquierda, son de la gente. El gobierno anterior planteó una discordia política utilizando los recursos del Estado pero nosotros no vinimos a discriminar a quien piensa distinto, no preguntamos si los distritos son o no del Frente de Todos”.

“Estoy seguro que hay dirigentes que están pensando en la próxima elección y son aquellos que te dicen lo que querés escuchar mientras que otros te dicen cosas que te disgustan pero cuidan tu salud y la de tu familia” aseguró el jefe de gabinete, al encabezar un acto en el barrio Altos de Podestá, del municipio de Tres de Febrero, en donde se hicieron anuncios vinculados al desarrollo y la escrituración de viviendas.

“Hubo un tiempo en Argentina que ese valor de las tierras y los bienes del Estado estuvo vinculado a la especulación inmobiliaria pero hoy es un tiempo donde ese valor es comunitario y social”, remarcó Cafiero.

Estuvieron presentes los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Defensa, Agustín Rossi; de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi; la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García; el presidente y vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino y Juan Debandi, respectivamente, y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

De Pedro recordó que “dijimos en campaña que teníamos que volver a organizarle la vida a la gente pero cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que no era cuestión de reordenar sino de reconstruir, porque habían fundido la Argentina”. Y amplió: “somos un gobierno que discute, que hace, pero siempre a favor de la gente. Acá no hay internas, sino que trabajamos y gestionamos pensando en la salud de los argentinos y en el futuro de las generaciones más jóvenes”.

Durante el encuentro, se firmó un convenio entre el AABE, el Ministerio de Defensa y el Municipio Tres de Febrero para regularizar la deuda y situación dominial de los vecinos y vecinas, con el fin de que todas las familias del barrio puedan escriturar su vivienda.

Agustín Rossi explicó al respecto que “estos eran terrenos del Ejército Argentino pero ya no tenía sentido que estén patrimonialmente ahí, por eso lo que hoy hacemos es el traslado de dominio para que sea el municipio el que empiece con las escrituraciones para todos los vecinos.”

Ferraresi, anunció el lanzamiento del programa PROCREAR II en el municipio, a partir de la oficialización del otorgamiento de un predio situado en la localidad de Martín Coronado, con una superficie de 23.159 m 2 destinado a 437 viviendas y destacó que “la felicidad de la gente cuando recibe la escritura, después de haber vivido mucho tiempo en ese lugar, donde nuevamente se pueden empezar a construir sueños, que habían quedado parados en un rincón de la Argentina”.



Asimismo la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García remarcó que “en el primer, segundo y tercer cordón del conurbano, lo más difícil es poder construir viviendas por la ausencia de tierras. El esfuerzo del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a través del PROCREAR 2, abre la esperanza de miles de familias que hoy alquilan o que no tienen donde vivir”.

También el vicepresidente del AABE, Juan Debandi, resaltó en ese sentido que “el mandato que hemos recibido desde que asumimos es el de poner en valor estratégico los bienes del estado y esta oportunidad de hoy tiene que ver con eso”.

“Puede haber trabajo en equipo aún en la diversidad partidaria” dijo el intendente Valenzuela y aclaró que “yo no voté a Alberto Fernández pero le quiero agradecer por estas decisiones que benefician a nuestro distrito”.

Cabe recordar que a través del Ministerio del Interior, y del desarrollo del Programa de Apoyo a la Asistencia Local en la Emergencia, financiado por FONPLATA, el Estado Nacional, destinó para el municipio de Tres de Febrero $46.875.000, habiendo transferido ya la suma de $5.700.000 que fueron destinados a la ejecución de obras de infraestructura municipal. De igual manera, al 30 de abril de este año se aprobaron reintegros por un monto total de $29.300.000 para este municipio y se orientaron al fortalecimiento del sistema sanitario invirtiéndolos en equipamiento médico.

Comentarios

Ingresa tu comentario