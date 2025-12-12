Cuánto cuesta comer en la nueva cafetería de Julieta Poggio: los precios de su emprendimiento

El pasado fin de semana, Julieta Poggio finalmente abrió su tan ansiada cafetería, Raíza by JuliPo, un local que queda dentro del nuevo vivero que inauguraron sus padres, Patricia Destefani y Julián Poggio, ubicado en Pilar.

Tras la increíble fiesta de apertura que llevó a cabo con todos sus amigos y seres queridos, el emprendimiento ya es todo un éxito y ahora se viralizaron los precios, unos que los usuarios de las redes sociales consideraron bastante accesibles.

La carta comienza con la lista de cafetería, cuyos valores van desde un espresso a $3500 hasta un café con leche o un capuccino por $4700. En el medio, se encuentran un cortado jarrito por $3700 y hasta un latte a $4500.

En la misma página, también se encuentran dos cafés especiales: el mocaccino, con salsa de chocolate y crema, a $5700, y los lattes saborizados con avellana, vainilla, caramelo o pistacho al mismo valor.

En cuanto a las infusiones de autor, los valores se elevan un poco y alcanzan los $7500. Las tres variedades son el café Raíza, que lleva leche condensada, crema, chocolate rallado y nuez; el JuliPo con dulce de leche, crema y salsa; y el Julipocchino, que tiene una base de nutella, crema y salsa.

La emblema del local, sin embargo, no es un café, si no el So Cute, una chocolatada de color rosa que viene con una galletita en forma de Hello Kitty y cuesta $9500.

En cuanto a las versiones frías de los cafés, tanto el flat white, el cold brew o los lattes saborizados se pueden obtener por $5800, y los frapuccinos de dulce de leche, chocolate o nutella, a $7000.

Por otro lado, también se vende el clásico exprimido de naranja, limonada de menta y jengibre, y pomelada con menta, todos entre $5000 y $5500, mientras que la jarra de litro tiene un valor de $7500.

Los licuados, de banana, frutilla o frutas de estación, cuestan $5900, los milkshakes de frutilla, americana o vainilla, $7500, las gaseosas $3500 y el agua $2900.

Por otro lado, un té clásico se consigue a $2900 y los saborizados, a $3900, mientras que si se quiere uno frío tiene un valor de $3000.

En cuanto a la gastronomía, Raíza tiene una larga variedad de pastelería. Por $6000 se puede conseguir una cookie de pistacho y chocolate blanco o alfajores de almendra y dulce de leche, de pistacho y de frambuesa o de limón.

Por $7000, se vende la cookie de nutella, por $7500 cuadrados de brownie, de limón, de manzana o de coco y dulce de leche, así como un mini cheesecake, y por $9600 el cuadrado Blondie: un brownie de chocolate blanco con frambuesa y pistacho.

También hay opciones sin tacc, como un brownie a $7500, y un alfajor de almendras o de nuez, por $5000.

En cuanto a la panadería, se ofrecen medialunas de manteca o grasa a $1600, de masa madre a $2200 y croissants a $2500. El pan suizo de manzana cuesta $5000, la sfogliatella con pastelera $7500 y el pan de chocolate $5500.

Para una opción más saludable, se puede pedir un yogur con granola y frutas a $9500 y para los fanáticos de lo salado se ofrece sandwich de chipá y jamón y queso a $8000, un scon a $5500 y relleno de jamón crudo y rúcula a $8500.

A su vez, hay opciones más contundentes como un sándwich de crema de oliva y queso gratinado a $11000, otro con bondiola desmenuzada ahumada con quebracho colorado 12 hs, con crema alioli y rúcula a $1500 y otro de carne desmechada condimentada con especies y ahumada, con crema alioli y rúcula a $16000.

Por último, también hay combos que incluyen una infusión, que puede ser espresso, cortado jarrito, latte o café con leche.

Con dos medialunas se consigue a $5700, con tostado de pan árabe de jamón y queso a $10500, con tostadas con queso y mermelada a $9000, con una medialuna con jamón y queso por $8500, con un croissant relleno de jamón y queso $10500, con una tostada con palta y huevo revuelto a $15000 al igual que su versión keto, que lleva pan nube y queso crema y tomates cherrys en lugar de huevo.