Información General
Cuándo y dónde ver Homo Argentum en las plataformas de streaming
La película argentina protagonizada por Guillermo Francella, un fenómeno de taquilla en cines, ya tiene fecha confirmada para su desembarco en la pantalla chica, tras un éxito que superó las expectativas
La película Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella, tiene fecha de estreno en la pantalla chica. Este fenómeno de la taquilla argentina generó gran expectativa sobre su llegada al formato digital, por lo que muchos se preguntan cuándo y dónde sale Homo Argentum en plataformas de streaming.
¿Cuándo se estrena Homo Argentum en streaming?
La fecha oficial de estreno de Homo Argentum en plataformas de streaming fue fijada para el 19 de diciembre. Esta confirmación llega tras semanas de especulación y un rendimiento excepcional en los cines, que llevó a la distribuidora a demorar su lanzamiento online.
¿En qué plataforma de streaming estará disponible Homo Argentum?
Homo Argentum estará disponible exclusivamente en el catálogo de la plataforma Disney+. La compañía, que también es la distribuidora local del film, posee los derechos para su difusión digital, lo que asegura su llegada a los suscriptores de este servicio.
Se trata de una plataforma paga de contenido audiovisual en la que una suscripción mensual cuesta desde $9999. Dicho servicio se contrata en su página oficial.
¿Por qué se demoró el estreno en streaming de Homo Argentum?
El éxito rotundo de Homo Argentum en las salas de cine es la principal razón detrás de la decisión de Disney de posponer su lanzamiento en streaming. Habitualmente, las plataformas suelen incorporar películas a su catálogo entre 40 y 60 días después de su estreno en cines. Sin embargo, el sostenido poder de convocatoria del film de Francella llevó a extender este período, buscando maximizar el rendimiento en taquilla antes de su llegada a los hogares argentinos. La película mantuvo un liderazgo holgado en la cartelera local, lo que justificó la estrategia de prolongar su exclusividad en pantalla grande.
Tras un éxito en la taquilla argentina, la película de Cohn y Duprat tuvo su estreno en los cines de Chile y Uruguay. Además, continuará su recorrido de lanzamientos en pantalla grande dentro de la región en:
- Paraguay: 4 de septiembre
- Perú: 23 de septiembre
- Ecuador: 16 de octubre
- Brasil: 20 de noviembre
Mientras tanto, el 19 de diciembre, se podrá ver, por lo menos en la Argentina, a través de Disney+.
¿De qué trata Homo Argentum?
Homo Argentum se distingue por su formato innovador, presentando 16 historias independientes que varían en duración, desde uno hasta doce minutos. En cada una de ellas, Guillermo Francella encarna diferentes personajes que, a pesar de sus particularidades, comparten la nacionalidad argentina. Aunque cada “viñeta” funciona como una historia autónoma, la combinación de todas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual del país, abordada con un tono de comedia y una incisiva crítica social. El film busca explorar con humor, ironía y autocrítica el “gen argentino” y las particularidades de la cultura nacional.
En dicha búsqueda, y por su formato innovador, la película generó amplia polémica, escalando hasta a un nivel político la discusión. Grandes figuras de la cultura y de la sociedad opinaron al respecto.
