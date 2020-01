Brote de Sarampión: ya se vacunaron más de 3.000 personas en Moreno, Merlo y La Matanza

(PBA) Más de la mitad de los casos de sarampión correspondientes al brote que lleva más de cuatro meses activo -el peor en casi 20 años- se produjeron en Moreno, Merlo y La Matanza, tres municipios de la Provincia de Buenos Aires en los que en los últimos 10 días se aplicaron más de 3.000 dosis de la vacuna triple viral a bebés, niños y adultos, en el marco de las acciones de refuerzo de vacunación, entre las que se incluyen la ampliación horaria, extensión a los fines de semana e instalación de postas itinerantes.

Las acciones -realizadas en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud– se iniciaron el jueves 26 de diciembre en Moreno y La Matanza, y el 2 de enero en Merlo. Desde entonces, en Moreno se colocaron 2.105 dosis en 10 puestos fijos y un vacunatorio en el hospital; en La Matanza, 800 dosis en 4 puestos fijos y 14 centros de atención primaria con ampliación horaria; en Merlo, 450 en 17 unidades sanitarias que también extendieron su horario de atención y 9 postas sanitarias; según precisaron a Clarín desde el Ministerio de Salud bonaerense.

“Son los tres municipios priorizados porque son los que tienen la mayor cantidad de casos, pero eso no quiere decir que sean los únicos en los que se está trabajando”, afirmó la subsecretaria de Planificación y Contralor Sanitario bonaerense, Leticia Ceriani. En la Provincia, a fines del mes pasado se lanzó una campaña territorial contra el sarampión.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Mar del Plata: clausuran un hotel tras la intoxicación de 30 personas con monóxido de carbono

De acuerdo a la última alerta epidemiológica, emitida la semana pasada por el Ministerio de Salud de la Nación, del los 88 casos confirmados desde fines de agosto, 17 se habían detectado en Merlo, 16 en Moreno y 13 en La Matanza, mientras que en la Ciudad de Buenos hubo 19. “Seguimos teniendo casos sospechosos y confirmados. Por ahora, la mayoría están concentrados en estos tres municipios”, insistió la funcionaria.

“La preocupación es por niños y por adultos. Lo que venimos observando es que donde hay un niño con sarampión hay un adulto que lo contagió. Está habiendo gran cantidad de casos en adultos, que es en la población en la que está menos difundida la vacunación”, añadió Ceriani.

Eso lo evidencia la actualización emitida por la cartera sanitaria nacional: de los 88 casos, 25 fueron en menores de un año, la misma cantidad que en adultos de 25 a 44 años.

En cuanto a los antecedentes de vacunación de las personas que contrajeron sarampión, el 40% no estaban vacunados, al 15% no les correspondía vacunarse por la edad, el 26% no contaba con el dato de vacunación, el 11% tenía una dosis y el 8%, dos, precisa la última alerta epidemiológica sobre el brote de sarampión en curso emitida por la cartera sanitaria nacional. Del total, uno de cada 5 (20%) requirió internación.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Repartirán cerca de 400 mil tarjetas alimentarias en el conurbano bonaerense

El objetivo principal de las acciones de refuerzo en las áreas en las que se registraron casos es vacunar a bebés de 6 meses en adelante, niñas, niños, jóvenes y adultos menores de 54 años, de manera tal que cuenten con todas las dosis necesarias para estar protegidos contra el sarampión, limitar la transmisión y cuidar también a quienes no pueden recibir la vacuna (bebés menores de 6 meses, embarazadas y personas inmunocomprometidas), destacan desde el Ministerio de Salud de la Provincia.

Para los residentes de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios bonaerenses de las regiones sanitarias V, VI, VII y XII (Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Zárate, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Quilmes, Gral. La Heras, Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero, Moreno y La Matanza) rigen las siguientes recomendaciones de vacunación:

➪Niños de 6 a 11 meses de vida: deben recibir una dosis de vacuna triple viral, “dosis cero”. Esta dosis es adicional y no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.

➪Niños de 12 meses: Deben recibir una dosis correspondiente al calendario.

➪Niños de 13 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna triple viral.

➪Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).

➪Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

El Gobierno dispuso la intervención del Hospital Posadas

A raíz “del riesgo de diseminación a otras regiones del país que implica la gran movilización de la población que se espera en las vacaciones de verano», el Ministerio de Salud de la Nación dispuso ampliar esas recomendaciones a quienes viajen a la Ciudad y a las cuatro regiones sanitarias de la Provincia en las que se detectaron casos y a aquellos que viajen al exterior, sobre todo a Brasil, uno de los países de la región más afectados. A las familias con menores de 6 meses se les sugiere “aplazar y/o reprogramar el viaje”, dado que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada y es el grupo etario de mayor vulnerabilidad.

La situación argentina se da en el contexto de una reemergencia mundial de casos. A nivel global, los casos reportados se triplicaron en los primeros siete meses de 2019 respecto de igual período de 2018. En tanto, en la región de las Américas, se notificaron 15.802 casos confirmados de sarampión con 18 muertes en 14 países, de acuerdo a la última actualización de OPS. Brasil -que registró casi 14.000 con 15 muertes- y Venezuela ya perdieron el estatus de países libres de sarampión, a raíz de la circulación sostenida del virus durante un año.

Para conocer dirección y horario de cada punto de vacunación en Moreno, Merlo y La Matanza hacer click acá. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario