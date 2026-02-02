El público porteño vive días de ensueño cinematográfico. Willem Dafoe en Argentina no es solo una visita de cortesía, sino un evento cultural mayor. El multipremiado actor de Hollywood regresó a Buenos Aires para presentar The Souffleur, la película que protagoniza bajo las órdenes del director argentino Gastón Solnicki.

Con su habitual sencillez y alejado de los protocolos de estrella, Dafoe se mostró entusiasmado por este proyecto que lo une creativamente a nuestro país. «Volví ayer a Buenos Aires y sentiré nostalgia mañana mismo», confesó el actor de 70 años, quien en el film interpreta al gerente de un hotel en Viena que enfrenta el avance de un desarrollador inmobiliario argentino.

«The Souffleur»: De Viena a Buenos Aires

La presencia de Willem Dafoe en Argentina tiene un motivo artístico muy específico. The Souffleur es el sexto largometraje de Solnicki y marca un hito en su carrera al dirigir a una figura de talla mundial.

La película, estrenada en el Festival de Venecia, es una rareza poética donde Dafoe no solo actúa, sino que se deja llevar por la improvisación y hasta se anima a bailar cumbia al ritmo de Damas Gratis. «En la atmósfera fría de Viena, esa música fue una pequeña vela para calentarnos», graficó el director sobre la escena que ya es de culto.

Dónde ver la película: Funciones en el Malba

Para quienes quieran ser parte de este fenómeno y ver el trabajo de Willem Dafoe en Argentina, la agenda es limitada pero imperdible.

Auditorio del Malba: Se proyectará todos los sábados de enero a las 22:00 .

Se proyectará todos los . Cinépolis Houssay: Funciones especiales el domingo 1°, martes 3 y jueves 5 de febrero.

El actor destacó la conexión especial que logró con Solnicki tras conocerse en Grecia: «Admiré su ojo crítico y su cultura. El guion definitivo empezó a formarse a partir de la gente y las locaciones, sin un cronograma rígido».