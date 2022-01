Tras los repetidos cortes de luz, el Gobierno considera quitarle la concesión a Edesur

Tras los masivos cortes de luz que se registran desde la noche de Año Nuevo, el Gobierno no descarta la posibilidad de ponerle fin a la concesión del servicio a la empresa Edesur. Así lo dejó entrever la Portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada.

«El Gobierno estudia todas las maneras de controlar a las empresas que tienen las concesiones y no cumplen, y Edesur no está cumpliendo con el servicio. En principio esperamos que haga las inversiones que tiene que hacer por los aumentos tarifarios», dijo Cerruti. La funcionaria comentó, además, que el ENRE «está aplicando multas que no se habían hecho en su momento», al tiempo que añadió que la entidad «también fue desguazada y puesta al servicio de las empresas», bajo la gestión del anterior gobierno. La portavoz consideró que las empresas energéticas “no dan respuestas sobre los cortes” y el Gobierno espera que «se hagan las inversiones en función de los aumentos» tarifarios que se aplicaron durante el gobierno de Mauricio Macri.

Cerruti recordó hoy que el gobierno de Cambiemos aumentó “en un 3.000 por ciento las tarifas y no se ve ese nivel de inversión en la infraestructura de las empresas”, y le pidió a los usuarios que “denuncian los cortes en el servicio eléctrico al ENRE». «Seguir pidiendo aumento de tarifas no es la solución, la solución es que cumplan aquello a lo que se comprometieron, que no es lo que está haciendo Edesur», cuestionó.

En varias zonas de la Capital Federal y del conurbano bonaerense aún continúan los cortes de luz desde hace días, lo que ha motivado protestas de los usuarios en contra de las empresas distribuidoras. En este marco, Cerruti pidió «a todos los usuarios que denuncien en el ENRE el corte y cuando se recupera».

NT

