Tras el mediático caso de Traniela, otro empleado de Aerolíneas Argentinas también cambió de género

El caso fue tratado con mucha discreción porque la “deconstrucción” no es tan sencilla en Aerolíneas Argentinas y, si bien, la comandante de vuelos internacionales Traniela se ganó un lugar propio, no sólo por sus aptitudes, sino porque creó un personaje relativamente exitoso en redes sociales, todavía no hay muchos empleados de la aerolínea estatal que se animen a dar el paso de cambiarse de género.

Pues bien, según informó de manera interna e informal, el delegado sindical de APTA, Damián “el gala” Spinello, a Juan Miranda deberá llamársele en el futuro, Carolina.

“Como delegado del turno quiero informar que a partir de mañana, nuestro compañer@ Juan Miranda será conocido como Carolina Miranda, ya que ha decidido trasicionar y adoptar este nombre, también la veremos vestida como Carolina y no como Juan. Es importante que todos respetemos su identidad y la tratemos con el nombre y pronombres que ella prefiera. Esto es un paso importante para ella, y su bienestar y comodidad deben ser nuestra prioridad. Agradezco su apoyo y comprensión en este proceso”, dice el mensaje que circuló entre varios técnicos aeronáuticos a modo de advertencia para evitar posibles casos de bullyng.

Cambio de género de empleado de Aerolíneas Argentinas

Fuentes del sector aeronáutico explicaron que Juan todavía no hizo el cambio de DNI, pero varios empleados de Ezeiza confirmaron que en la práctica ya adoptó su nuevo género.

Además, a Carolina Miranda se la ve mucho más comprometida con las luchas sindicales y se la ha visto acompañando a la mesa del colectivo “mujeres fuerza sindical” que es auspiciada por uno de los popes de la CGT, Héctor Daer, y que viene de realizar un evento en la 49ª Feria Internacional del Libro.

Sea como fuere, la mediática Traniela Campolieto ya no está sola en su ejemplo y con un perfil más bajo, Carolina Miranda, sigue sus pasos.

En Ezeiza explicaron que “simplemente manifestó su transición y pasar a llamarse Carolina y que sus compañeros la acepten y respeten y es el trato que está recibiendo durante estos días”.

Una aceptación que tiene un camino medianamente facilitado por la experiencia de Traniela, de 50 años, expiloto militar que se convirtió en el primero en cambiar de género en toda Latinoamérica y que aún convive y está casada con su esposa de toda la vida con quien tiene tres hijas que aceptaron la transfomación.