Información General
Se reunió la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad
Se abordaron diferentes proyectos de Declaración de Interés y se propuso una modificación de Ley 6.771 sobre deudores alimentarios.
El acto se llevó a cabo en el Salón San Martín y contó con la presencia de la Presidente de Comisión, María Inés Parry; la Vicepresidente Segunda, Gimena Villafruela; y los diputados: Paola Michielotto; María Gonzáles Estevarena; Ignacio Parera; y Aldana Crucitta.
Entre los expedientes tratados, estuvo la discusión en torno a la propuesta de modificar el artículo 14 de la Ley N.° 6.771 que plantea la anotación del deudor alimentario moroso en el Registro de Anotaciones Personales del Registro de la Propiedad Inmueble.
También se abordaron expedientes relacionados a declaraciones, como la propuesta para declarar personalidad destacada en el ámbito de las Ciencias Jurídicas a la Dra. Marcela De Langhe, en reconocimiento a su permanente compromiso con la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
También se consideraron los proyectos de declaración de Interés Jurídico a los libros “La implementación de los juicios en ausencia. Medidas supletorias anti impunidad”, del Dr. Franco Marcelo Fiumara, que analiza el abordaje jurídico para juzgar a los responsables de los atentados terroristas ocurridos en Argentina hace más de tres décadas, y la publicación “Derecho y Tecnología. Estrategias procesales para la incorporación de nuevas tecnologías”, del Dr. Martín Converst y colaboradores, que examina el impacto de la revolución digital en la administración de justicia.
