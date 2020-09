San Telmo: reclaman obras de preservación en el centro clandestino Club Atlético

(CABA) Sobrevivientes, familiares y organismos de Derechos Humanos denunciaron que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) interrumpió de manera “unilateral e inconsulta” el plan de obras destinado a proteger y preservar el lugar en el que funcionó el centro clandestino Club Atlético, ubicado en el barrio de San Telmo, en San Juan y Paseo Colón.

La preocupación de quienes integran la Comisión de Trabajo y Consenso del ex centro clandestino que funcionó en lo que fue el en el sótano de un edificio que pertenecía a la Policía Federal, destinado supuestamente al Servicio de Aprovisionamiento y Talleres, es grande. Desde hace muchísimos años reclaman planes y tareas para proteger el espacio por el que pasaron alrededor de 1500 víctimas de la última dictadura cívico militar de manera clandestina y poder avanzar en trabajos arqueológicos. Es que tras ser “desactivado” como centro operativo durante el terrorismo de Estado, en 1978 el edificio fue demolido para construir la autopista 25 de Mayo y tapado por escombros y tierra.

Recién a fines del año pasado, tras una serie de convenios firmados con el Gobierno de la Ciudad, familiares, lograron que comenzaran los trabajos de preservación. Pero duraron apenas unos meses. La pandemia sirvió de excusa para suspender la actividad que, ahora, tanto las autoridades porteñas como las de AUSA se niegan a retomar. “Dicen que no tienen flujo de caja. Nosotros decimos que lo que no tienen es voluntad política”, evaluó Daniel Mercogliano. “Las obras son necesarias y urgentes desde hace mucho tiempo para poder preservar el lugar”, detalló a Página12 el integrante de la Comisión de Trabajo y Consenso del Atlético.

Los años pasaron, y a los efectos de la construcción de la autopista 25 de Mayo y la Buenos Aires La Plata, se sumaron los que provocaron las obras del Metrobus del bajo y del Paseo del Bajo. “Modificaron el modo en que filtran las aguas en la ciudad y se están llenando las paredes de humedad, se está desmoronando algo que es prueba documental de los delitos que sufrimos”, puntualizó Mercogliano.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Vuelven a extender el plazo para sumarse a TelePASE

Las obras habían comenzado en diciembre pasado y estaban destinadas a remover el talud de tierra amontonada sobre el centro clandestino, “que está intacto bajo tierra”, y que sirve a la vez de sostén de la autopista. “Decidieron paralizarlas el 20 de marzo, cuando se declaró la pandemia y comenzó el aislamiento, pero ya habían comenzado a trabajar. Esos movimientos sumados a los efectos del Metrobus y el Paseo del Bajo, ponen en peligro el mantenimiento de lo que fue el centro clandestino. Necesitamos que las terminen para que no se pierda todo eso”, señaló Mercogliano.

Según los especialistas que trabajan en la conservación preventiva del Atlético, de no continuar con las obras se pone en “peligro de deterioro y la consecuente pérdida de materialidad del lugar, tanto de la arquitectura como de los objetos que podrían ser hallados”. Trasladaron el reclamo al Gobierno de la Ciudad y a AUSA. “Nos dijeron que no tienen recursos porque no tienen flujo de caja. Que no estuvieron cobrando peajes durante meses por la pandemia, y que ahora tienen las tarifas desactualizadas. O sea que además de no cumplir con sus compromisos piden aumento de tarifas”, concluyó Mercogliano.

Comentarios

Ingresa tu comentario