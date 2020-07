Qué comercios de la Ciudad serán eximidos del pago de dos meses de ABL

(CABA) El comercio es el principal motor de la economía porteña. Y también el sector que más sufre la cuarentena XL que llegará a 119 días el 17 de julio, cuando termine la nueva etapa que comenzó el miércoles pasado, con casi las mismas restricciones que el 20 de marzo. Hubo locales que no pudieron abrir ni una sola jornada de todas las que ya pasaron. Y los que sí lo hicieron experimentaron caídas en ventas y recaudación que para muchos no llega ni al 15 por ciento de la facturación previa a la pandemia del coronavirus.

Es el caso, por ejemplo, de bares y restaurantes, que pese al delivery y el take away padecen una crisis que se agrava por no poder sostener planteles extensos de empleados y alquileres abultados.

Todos vienen reclamando planes de ayuda por parte del Gobierno porteño. Algunos entraron en el ATP de la Nación para pagar la mitad de los sueldos de los trabajadores. Otros, como los bares notables, recibieron algún tipo de ayuda para paliar la crisis. Y ahora aguardan por una rápida resolución para el proyecto de ley que avanza en la Legislatura y apunta a eximirlos del pago de dos meses del ABL: junio y julio.

El proyecto del Ejecutivo porteño, que empezó a discutirse tras varias semanas de presión por parte de los comerciantes, será tratado según Clarín el jueves 16 en el recinto, ya que esta semana no habrá sesión por ser feriado. El proyecto también incluye un crédito con una tasa del 12% anual. Inicialmente la tasa era del 24% y se redujo.

El beneficio de no pagar el ABL está destinado a los propietarios o a quienes exploten locales comerciales que se hayan visto afectados por las restricciones impuestas por las autoridades durante la cuarentena. En ese rubro están los locales de venta de ropa y calzado, que apenas pudieron abrir dos semanas. Y los rubros a los que se les permitió funcionar durante parte de mayo y junio, pero que ahora tuvieron que volver a cerrar, como jugueterías y bazares, por ejemplo.

El proyecto incluye a los locales de actividades gastronómicas (restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías, casas de comida, heladería y fast food). También a los inmuebles donde se desarrollan las actividades de hotelería, alojamiento, pensiones, geriátricos, albergues transitorios y/ o moteles.

Según consta en el proyecto, no se encuentran alcanzados por la condonación prevista «los locales comerciales de las entidades financieras y las de cobro de pago de servicios y tributos».

Además, se aclara que «los contribuyentes deberán solicitar a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) el beneficio».

Además, el proyecto contempla también eximir del pago a los contribuyentes o responsables de los gravámenes por uso, ocupación y trabajos en el Espacio Público con puestos de venta ambulante por cuenta propia o de terceros/as y con vehículos gastronómicos. NR

