Con el objetivo de mejorar la salud ambiental y la seguridad de los barrios, el Municipio intensificó los operativos para erradicar microbasurales en Almirante Brown. Las tareas no se limitan solo a la recolección, sino que apuntan a una transformación integral: limpieza, motonivelado de suelos y la instalación de cartelería para evitar nuevos arrojos.

El intendente Mariano Cascallares destacó la importancia de estas acciones: «Redoblamos esfuerzos y seguimos recuperando espacios. Es muy importante trabajar articuladamente con los vecinos y tomar conciencia sobre los riesgos que ocasiona la acumulación de residuos».

Mapa de limpieza: ¿Dónde se realizan los operativos?

Las cuadrillas municipales desplegaron maquinaria pesada en diversos puntos críticos del distrito donde se detectaron acumulaciones crónicas de basura.

Los últimos operativos contra los microbasurales en Almirante Brown se llevaron a cabo en:

San José: En la intersección de Sánchez y La Tijereta (donde los vecinos proponen crear un punto de esparcimiento) y en Amenedo y Cardenal.

San Francisco Solano: Av. Lacaze y Cala; Charcas y Violeta.

Don Orione: O'Connor y Supparo.

Claypole: Salaberry e Irupe; República y Alem.

Glew: San Urbano y Craig.

Límite Glew/Longchamps: Roger y Cattaneo.

Burzaco: Lacamera y Prieto; Cordiviola y Morel.

Los trabajos, supervisados por la jefa de Gabinete Paula Eichel, incluyen charlas de promoción ambiental para fomentar el reciclado en la comunidad.

Cómo denunciar la acumulación de basura

Para mantener los barrios limpios, la colaboración vecinal es clave. Si detectás la formación de microbasurales en Almirante Brown, el Municipio habilitó canales directos para realizar denuncias y reclamos:

Teléfono gratuito: 0800-222-7696

0800-222-7696 WhatsApp: 11-7009-7514

La recuperación de estos predios busca transformar focos de infección en lugares de encuentro, devolviéndole el espacio público a las familias del distrito.