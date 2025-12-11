Los siete hábitos a los que hay decir adiós para ser más felices a partir de los 60

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebró este martes su sesión preparatoria para dar inicio al nuevo período legislativo 2025-2029. La sesión fue presidida por Clara Muzzio, presidenta de la Legislatura porteña y Vicejefa de Gobierno, y contó con la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, quien estuvo acompañado de su gabinete.

La diputada Silvia Lospennato fue la responsable de presentar la propuesta de autoridades para el cuerpo que, tras ser aprobada por los diputados, quedó conformada de la siguiente manera:

Vicepresidente Primero: Matías López , quien llevaba en el cargo 2 años, del bloque Vamos por más .

, quien llevaba en el cargo 2 años, del bloque . Vicepresidente Segundo: Juan Pablo Modarelli , que integra el bloque Fuerza por Buenos Aires

, que integra el bloque Vicepresidente Tercero: Juan Pablo Arenaza, del bloque La Libertad Avanza.

Asimismo, fueron designados los siguientes funcionarios:

Secretario Parlamentario: Pablo Schillagi.

Secretario Administrativo: Christian Gribaudo.

Secretario de Coordinación: Augusto Mich.

El diputado Matías López agradeció la confianza de sus colegas al votarlo para ocupar el rol de Vicepresidente Primero por otro período y destacó el trabajo colectivo, afirmando que “nada de lo que se hace acá se construye solo. Siempre es entre varios y como toda tarea colectiva, construir lleva tiempo”. “Destruir puede llevar un segundo, pero construir desde la diferencia exige tiempo. Exige paciencia, esfuerzo, incomodidad, angustia y, sobre todo, generosidad” afirmó López y subrayó que “sin dudas es un camino más largo y más incómodo. Pero también es el que lleva a resultados más sólidos y sostenibles en el tiempo”. También convocó a sus colegas a trabajar para lograr “una Legislatura fuerte, cercana y humana que devuelva la confianza a nuestros vecinos”, destacando que la pluralidad del cuerpo “no es un problema sino la riqueza de esta Casa”.

Por su parte, Juan Pablo Modarelli, Vicepresidente Segundo, reconoció el trabajo conjunto a pesar de las diferencias políticas: “El ejecutivo se encontró con un bloque que siempre intentó, a pesar de tener ideas opuestas a las de quienes gobiernan hace 18 años, sentarnos a poder tratar y mejorar todas las leyes”.

Mientras que Juan Pablo Arenaza, Vicepresidente Tercero, agradeció la confianza de sus colegas: “Somos una fuerza nueva. Cada uno de nosotros tenemos ideas diferentes, las llevamos con pasión y el juego de la democracia tiene que ver con respetarnos”.

Los legisladores que asumieron sus bancas para el período 2025 – 2029 fueron: Berenice Iañez, Noemí Geminiani, Claudia Negri, Federico Mochi, Andrea González, Francisco Caporiccio, Juan Pablo Modarelli, Alejandro Salvatierra, Bárbara Rossen y Leandro Santoro del bloque Fuerza por Buenos Aires; Rebeca Fleitas, Lucía Montenegro, Marcelo Ernst, Diego Vartabedian, Andrea Freguia, Juan Ignacio Fernández, Marina Kienast, Nicolás Pakgojz, Solana Pelayo, Leonardo Saifert y Juan Pablo Arenaza del bloque La Libertad Avanza; Silvia Lospennato, Rocío Figueroa, Darío Nieto, Laura Alonso y Waldo Wolf del bloque Vamos por más; Horacio Rodríguez Larreta, Emmanuel Ferrario y Guadalupe Tagliaferri del bloque Confianza y Desarrollo; Vanina Biasi del bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad – PO.

Durante la sesión, también se conformaron los bloques parlamentarios, que quedaron integrados de la siguiente manera: