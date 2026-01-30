Newsletter Subscribe
El sueño de conectar el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires está más cerca de concretarse. El Gobierno porteño confirmó que la construcción de la Línea F de subte comenzará oficialmente en 2026, convirtiéndose en la obra de transporte más importante de los últimos 25 años.
Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura de la Ciudad, aseguró que se trata de una «decisión histórica» y que el proyecto es la «prioridad número uno» de su gestión. Con una inversión estimada de 1.350 millones de dólares, la nueva línea unirá Constitución con Plaza Italia, transformando la movilidad de más de 300.000 pasajeros diarios.
El trazado de la Línea F de subte está diseñado para ser la columna vertebral de la red. Con una extensión de 12 kilómetros, conectará dos centros de trasbordo masivos: Constitución (sur) y Plaza Italia/Pacífico (norte).
El recorrido incluirá 12 estaciones y permitirá combinar con todas las líneas existentes (A, B, C, D, E y H) y los trenes Roca y San Martín.
Según los plazos oficiales, la inauguración del primer tramo está prevista para 2031.
Lo que distinguirá a la Línea F de subte es su nivel de innovación. «Va a ser una línea muy superior a las que tenemos, incluso a la H», afirmó Bereciartua.
Con la licitación incluida en el Presupuesto 2026, la Línea F de subte se perfila como el proyecto que modernizará definitivamente el transporte subterráneo porteño.