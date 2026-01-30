El sueño de conectar el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires está más cerca de concretarse. El Gobierno porteño confirmó que la construcción de la Línea F de subte comenzará oficialmente en 2026, convirtiéndose en la obra de transporte más importante de los últimos 25 años.

Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura de la Ciudad, aseguró que se trata de una «decisión histórica» y que el proyecto es la «prioridad número uno» de su gestión. Con una inversión estimada de 1.350 millones de dólares, la nueva línea unirá Constitución con Plaza Italia, transformando la movilidad de más de 300.000 pasajeros diarios.

Recorrido y conexiones: Cómo será la Línea F de subte

El trazado de la Línea F de subte está diseñado para ser la columna vertebral de la red. Con una extensión de 12 kilómetros, conectará dos centros de trasbordo masivos: Constitución (sur) y Plaza Italia/Pacífico (norte).

El recorrido incluirá 12 estaciones y permitirá combinar con todas las líneas existentes (A, B, C, D, E y H) y los trenes Roca y San Martín.

Trayecto: Av. Juan de Garay, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Las Heras.

Final: Plaza Italia y cruce con Juan B. Justo (Palermo).

Según los plazos oficiales, la inauguración del primer tramo está prevista para 2031.

Tecnología de punta: Tuneladora y trenes sin chofer

Lo que distinguirá a la Línea F de subte es su nivel de innovación. «Va a ser una línea muy superior a las que tenemos, incluso a la H», afirmó Bereciartua.

Construcción rápida: Se utilizará una tuneladora para excavar los dos túneles, reduciendo el impacto en superficie y acortando los tiempos de obra a 6 años.

Se utilizará una para excavar los dos túneles, reduciendo el impacto en superficie y acortando los tiempos de obra a 6 años. Automatización: Será de nivel GoA4 , lo que significa que contará con puertas dobles en los andenes y estará preparada para operar trenes sin chofer , similar a la línea 14 de París.

Será de nivel , lo que significa que contará con puertas dobles en los andenes y estará preparada para operar , similar a la línea 14 de París. Diseño: Las estaciones tendrán andén central (tipo balcón 360°) y algunas contarán con luz natural, eliminando la sensación de encierro.

Con la licitación incluida en el Presupuesto 2026, la Línea F de subte se perfila como el proyecto que modernizará definitivamente el transporte subterráneo porteño.