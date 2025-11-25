Información General
La “Ruta de las harinas”, la avenida de Buenos Aires que cruza cinco barrios y tiene una panadería por cuadra
Conocé dónde queda el paraíso de los fanáticos de los panes, sándwiches, facturas y tortas.
En un mundo en el que muchos recomiendan reducir el consumo de harinas, todavía quedan golosos y amantes de la buena vida que no están dispuestos a renunciar a ellas. Para todos ellos, en la Ciudad de Buenos Aires existe una avenida que cruza cinco barrios y que, en una parte de su recorrido, cuenta con el increíble récord de tener una panadería por cuadra.
Se la conoce como la “Ruta de las harinas” y se trata de la avenida Elcano, arteria que corre de oeste a este y nace en Belgrano, en su intersección con la calle Vidal, cuando el tradicional barrio del norte porteño está a punto de convertirse en el sofisticado y elegante Belgrano R, que le debe esa denominación a la línea ferroviaria que pasa por un costado y que es la que comunica la ciudad con Rosario, de ahí la “R” agregada a su nombre.
Pero en el caso de Elcano, esta vía que por momentos es calle, y luego avenida, corre por los barrios de Colegiales, Chacarita, Villa Ortúzar y termina en La Paternal, en el sector llamado “La Isla”, que hoy está de moda por su boom gastronómico alternativo, a la altura del 5100 cuando la cruza la calle Punta Arenas, enfrente del antiguo Albergue Warnes, hoy convertido en un gris hipermercado que se parece a todos los demás.
Dónde queda la “Ruta de las harinas”
Sin embargo, a pesar de su recorrido de 3,4 kilómetros, es en un largo de 700 metros que se da este increíble fenómeno, que probablemente sea único en el mundo: que en cada cuadra haya una panadería distinta, ideal para hacer un recorrido y probar las especialidades de cada uno de estos comercios.
Desde su cruce con la avenida Álvarez Thomas hasta llegar a la avenida Crámer, se suceden sin solución de continuidad las siguientes panaderías, de oeste a este: La Esquina de la Medialuna, Medialunas Point, Buenos Aires Bakery, Placeres del Pan, Parador Atalaya, Pandanés, Suevia y Hausbrot, todo un micromundo de panes y derivados que atraen a los fanáticos.
