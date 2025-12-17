Información General
La Policía de la Ciudad secuestró más de 27 mil dosis de drogas, detuvo a 5 personas y cerró tres búnkers
La Policía de la Ciudad realizó este fin de semana allanamientos simultáneos en el barrio 1-11-14 que permitieron desarticular una organización dedicada al narcomenudeo, cerrar tres búnkers de venta de drogas y detener a cinco personas.
Los 10 procedimientos incluyeron a uno en el partido bonaerense de Monte Grande.
Esos operativos se llevaron a cabo este sábado cuando se detuvo a dos personas en Monte Grande —un hombre argentino de 31 años, con antecedentes por robo doblemente agravado con armas de fuego, y una mujer argentina de 26— y a otras tres en distintos domicilios del barrio 1-11-14: una mujer peruana de 43 años, un argentino de 26 y un ciudadano peruano de 29.
En los allanamientos de la 1.11.14 se secuestró una gran cantidad de estupefacientes y elementos vinculados a la actividad narcocriminal. En total, se incautaron más de 27 mil dosis de pasta base de cocaína, entre envoltorios y “bombas” de paco, con un peso total superior a los cinco kilos y un valor estimado en el mercado de más de 55 millones de pesos. También se hallaron ladrillos de marihuana prensada, dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes, balanzas de precisión y elementos de corte.
Además, se secuestraron seis armas de fuego tipo pistola —tres de ellas con numeración suprimida—, siete cargadores, 699 municiones de distintos calibres, nueve teléfonos celulares y una camioneta Dodge Journey.
Los operativos se realizaron como resultado de una investigación iniciada en enero de 2025 por la Unidad Investigativa N°12, con intervención de la UFEIDE y ordenados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°22, a cargo del Dr. Gabriel Alejandro Villanueva.
La investigación permitió establecer que los detenidos conformaban una organización de tipo familiar que operaba durante todo el día dentro del barrio, utilizando un clip de abrochadora como marca identificatoria en cada envoltorio comercializado, con un flujo constante de compradores residentes de la zona.
