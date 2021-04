La Ciudad reforzó los controles con numerosos operativos e hizo tareas de concientización en bares y restoranes

La Agencia Gubernamental de Control realizó numerosos operativos de prevención y concientización en bares y restaurantes de la Ciudad con distintas cuadrillas de inspectores en todos los puntos gastronómicos y en bares de la Ciudad.

Si bien estos operativos se realizan habitualmente, los inspectores verificaron que se cumplan con los protocolos, y se respeten los horarios permitidos de la nueva normativa desde la medianoche de ayer.

Los locales nocturnos podrán recibir clientes hasta las 23 y podrán permanecer en cada local como máximo hasta las 24, pudiendo reabrir a partir de las 6 del día siguiente.

Teniendo en cuenta que el 80 % de la actividad gastronómica se concentra en barrios como Palermo, Belgrano, San Telmo, Caballito y Villa Urquiza, los principales recorridos se realizaron en esas zonas de la ciudad. No se registraron clausuras.

Las tareas de control y concientización continuarán este fin de semana y serán de prevención, pero ante casos de no cumplimiento de protocolos y horarios, se labrarán actas de intimación hasta llegar a la clausura del lugar.

Controles en el transporte público

. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzará durante la jornada de hoy la presencia de Agentes de Tránsito en los Centros de Trasbordo de Constitución, Sáenz, Retiro, Once, Flores, Chacarita, Pacífico, Liniers y Barrancas de Belgrano, en las principales estaciones de subte, y en los corredores de Metrobus para controlar que se cumplan los protocolos establecidos en el transporte público.

. Los Agentes de Tránsito verificarán que sólo viajen en transporte público trabajadores esenciales, alumnos y alumnas y personal docente y no docente: todos deberán contar con su permiso de circulación y tramitarlo a través de www.argentina.gob.ar/circular.

. También se ocuparán de reordenar las filas y los flujos peatonales para que se cumpla el distanciamiento social, controlarán el aforo en el transporte público y el cumplimiento de los protocolos establecidos (ventanillas abiertas, cantidad permitida de personas de pie, etc.).

. En los próximos días se seguirá trabajando en los distintos Centros de Trasbordo con el objetivo de reordenar los flujos peatonales y mejorar las condiciones para cumplir el distanciamiento social. Los próximos lugares a intervenir serán Retiro, Once, Liniers y Chacarita.

. Además, volverá el estacionamiento como día domingo para facilitar los traslados en auto particular, aumentando 21% la oferta de estacionamiento en la vía pública.

Reglas generales de estacionamiento

Con el fin de facilitar los traslados en autos particulares, la oferta de estacionamiento se ampliará 21% en la vía pública:

. Avenidas donde está prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21: PERMITIDO ESTACIONAR

. Avenidas donde está prohibido estacionar las 24 horas: PROHIBIDO ESTACIONAR

. Calles donde está prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21: PERMITIDO ESTACIONAR

. Calles donde está prohibido estacionar las 24 horas: PROHIBIDO ESTACIONAR

*La restricción en Centro y Tribunales Peatonal seguirá levantada. Se puede circular sin permiso pero no estacionar.

