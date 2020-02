La Ciudad amplía el horario para sacar la basura

Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires podrán disponer de una hora más para sacar sus residuos. El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana aprobó la regulación que extiende el margen de disposición de residuos al horario de 19 a 21h.

Anteriormente, la basura sólo podía disponerse en los contenedores entre las 20 y las 21h. Con este cambio de horario se gana 1 hora previa que no modifica el servicio de recolección como funciona actualmente, dado que el vaciado de contenedores y su posterior limpieza comienzan a las 21h.

Todos los días 2.508 barrenderos, 3.177 recolectores y choferes de 1.139 vehículos de higiene, se encargan de recolectar y vaciar los 28.000 contenedores que están distribuidos en toda la Ciudad, para que Buenos Aires amanezca limpia y sin basura en sus calles.

Consejos para disponer los residuos y buen uso del contenedor:

● Sacar la basura de 19h a 21h. Como la recolección se realiza por la noche se evita que los residuos estén todo el día dentro del contenedor, generando malos olores.

● Estacionar el auto a un metro del contenedor, dejando esa distancia por delante y por detrás. De esta forma se facilita la operación del camión recolector y se evitan daños.

● Respetar el lugar del contenedor. Los contenedores se ubican cumpliendo un conjunto de condiciones como la presencia de entradas de garaje, espacio para el transporte público, espacios reservados para discapacitados, desagües pluviales, luminarias, arbolado, etc. En caso extremo de necesitar mover el contenedor, solicitarlo al 147.

● No arrojar residuos áridos como cascotes, metales, maderas, restos de poda, etc. Los contenedores no son aptos para estos residuos y pueden dañar el equipo recolector. Para desechar estos residuos comunicarse al 147 para coordinar el retiro de los materiales.

● No trabar las tapas. Luego de depositar los residuos tapar el contenedor. De esta manera se evita el mal olor, se protege de la entrada de agua en caso de lluvia y/o el ingreso de animales como gatos o aves.

● Poner la basura dentro del contenedor. El camión recolector utiliza un sistema automatizado por lo que recoge sólo lo que está dentro del contenedor.

