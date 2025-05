Kicillof: “No voy a dejar pasar más que digan que la provincia es un baño de sangre”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó este lunes un fuerte descargo por las críticas que recibe su gestión por la inseguridad del distrito.

En la habitual conferencia de prensa que suele encabezar su ministro de Gobierno Carlos Bianco todos los lunes, el mandatario provincial se hizo presente para abordar distintos temas, entre ellos la estadística de homicidios difundida recientemente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ese trabajo reveló que la Argentina bajó la cantidad de crímenes cada 100 mil habitantes. Además, ostenta la tasa de homicidios más baja de Sudamérica. La provincia de Buenos Aires, gobernada por Kicillof, registró en 2024, 4,5 homicidios cada 100 mil habitantes.

“Si bajaron los homicidios en la Argentina, como bien marca Bullrich, eso inevitablemente implica que están bajando los homicidios en la provincia de Buenos Aires. Es matemáticamente imposible que suceda lo contrario”, planteó Kicillof durante una larga exposición sobre la cuestión.

“A partir de ahora, el que diga que la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre va a tener que ir a hablar con Bullrich. Yo no voy a dejar pasar más que digan que la provincia es un baño de sangre. Es una maniobra espantosa”, dijo el mandatario.

Kicillof dijo que su comentario es preventivo porque sospecha que La Libertad Avanza va a utilizar la inseguridad para criticar a su gestión durante la campaña electoral que se avecina. Los bonaerenses votarán legisladores locales el 7 de septiembre. Y en octubre habrá elecciones nacionales.

“O bien hay un baño de sangre en la provincia de Buenos Aires o, como marcan los datos objetivos, el año pasado fue uno de los mejores. Esto lo hago preventivo porque entramos en la campaña y sabemos lo que significa, ahora que La Libertad Avanza además utiliza videos fraguando lo que una persona dice y puede ser que yo aparezca diciendo lo contrario y lo retuitee todo el sistema de tuiteros de La Libertad Avanza”, dijo Kicillof.

Y agregó: “Lo quiero decir hoy porque se viene una campaña electoral no sucia, roñosa”.

El dirigente peronista resaltó además declaraciones de Bullrich en donde asegura que las estadísticas de este 2025 fueron aún mejores que las del año pasado. “Yo puedo decir que en la provincia de Buenos Aires en los primeros cuatro meses del año también se produjo una reducción en la tasa de homicidios con respecto al año pasado, entonces no puede haber un baño de sangre en la provincia si el país viene de tener la mejor tasa de homicidios de su historia y en este 2025 ha bajado más”, analizó.

El gobernador dijo que pese a los indicadores positivos no están conformes. Y es lógico que no se le puede hablar de estadísticas a una familia que pierde a un ser querido por un hecho de inseguridad. No obstante, comparó el índice bonaerense con el de otros países y grandes ciudades del mundo. “En Uruguay la tasa de homicidios es aproximadamente de 12 y en la provincia de Buenos Aires es de 4,5; en la ciudad capital de los Estados Unidos -Washington- la tasa de homicidios es de 40… y así podemos seguir”, agregó.

Y completó: “Cortenlá con eso, paren de mentir, paren de engañar, paren de caranchear y paren, además, de tomar actitudes irresponsables porque generan una idea de cosas que no ocurren”.

En otro tramo de la rueda de prensa, el mandatario volvió a pedir fondos para obras públicas al gobierno nacional. Dijo que esta tarde harán un pedido formal de un ATN por 100 mil millones de dólares para atender consecuencias del temporal que hubo en Bahía Blanca y en otras regiones de la provincia.

El gobernador también exigió que el Presidente le transfiera los fondos para realizar otras obras públicas que fueron suspendidas en los últimos años. Y desafió: “Si quiere Milei, me junto mañana con él y le explico para qué sirve la obra pública”.