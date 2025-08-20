Jessica Trosman fue distinguida como Personalidad Destacada

En un emotivo acto realizado en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la diseñadora y artista Jessica Trosman fue reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura, en virtud de una trayectoria marcada por la innovación, la creatividad y la proyección internacional del diseño y en los últimos años la escultura textil argentina. La iniciativa fue impulsada por el diputado Yamil Santoro, quien encabezó la entrega de la distinción.

Trosman, referente indiscutida de la moda y el diseño textil, fundó junto a Martín Churba la firma Trosman Churba, que marcó un hito en la escena local e internacional. Más tarde, con su marca Trosman, fue reconocida por prestigiosos medios especializados como una de las 100 mejores diseñadoras del mundo, y distinguida con premios como las Tijeras de Plata y de Oro, además del Premio Estilo Profesional 2013.

Desde 2019, se dedica principalmente a la escultura textil y las instalaciones artísticas, investigando nuevas formas y materiales no convencionales. Durante la ceremonia, se proyectó un video en primera persona en el que la homenajeada recorrió su vida y carrera: desde su infancia entre Argentina y Estados Unidos, pasando por sus inicios en un taller textil, la exportación de sus primeras prendas, la apertura de locales en shoppings y showrooms en París, hasta su reconocimiento en mercados como Japón y China.

El acto contó con la presencia de referentes de la moda, el periodismo, la cultura y las artes visuales, quienes destacaron la creatividad y la influencia de Trosman en diversas disciplinas. Entre los oradores estuvieron la periodista Ana Torrejón, la diseñadora Agustina Moreno Ocampo, la estilista Julieta López Acosta, el empresario Claudio Drescher, el curador Fernando Farina, artistas como Luna Paiva, Emilio Miliyo y Luciana Garabello, además de familiares y amigos cercanos.

Su hijo, Jerónimo Trosman, expresó emocionado: “Qué alto quedó la vara en la familia. Sos Personalidad Destacada de la Cultura, mamá. Lo lograste, dejás un legado y una huella. Te amo”. Al recibir el diploma, Trosman agradeció a su familia, a los equipos con los que trabajó a lo largo de los años y al diputado Santoro por la iniciativa. “Mis logros fueron posibles porque siempre armé equipos y tuve el apoyo de mis seres queridos. Hoy este reconocimiento me impulsa a seguir creando y desafiándome”, afirmó.

El diputado Yamil Santoro destacó que “este reconocimiento es un homenaje a una trayectoria impecable, de esfuerzo, innovación y osadía. Visibilizar y premiar es también una manera de apoyar la cultura y el diseño argentino”.

Con este homenaje, la Legislatura porteña celebra la obra de Jessica Trosman, una creadora que trascendió los límites de la moda para convertirse en una artista integral, referente indiscutida de la cultura contemporánea.