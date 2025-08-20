Información General
Jessica Trosman fue distinguida como Personalidad Destacada
La Legislatura homenajeó a la diseñadora y artista, en reconocimiento a su trayectoria y aporte en la Cultura.
En un emotivo acto realizado en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la diseñadora y artista Jessica Trosman fue reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura, en virtud de una trayectoria marcada por la innovación, la creatividad y la proyección internacional del diseño y en los últimos años la escultura textil argentina. La iniciativa fue impulsada por el diputado Yamil Santoro, quien encabezó la entrega de la distinción.
Trosman, referente indiscutida de la moda y el diseño textil, fundó junto a Martín Churba la firma Trosman Churba, que marcó un hito en la escena local e internacional. Más tarde, con su marca Trosman, fue reconocida por prestigiosos medios especializados como una de las 100 mejores diseñadoras del mundo, y distinguida con premios como las Tijeras de Plata y de Oro, además del Premio Estilo Profesional 2013.
Desde 2019, se dedica principalmente a la escultura textil y las instalaciones artísticas, investigando nuevas formas y materiales no convencionales. Durante la ceremonia, se proyectó un video en primera persona en el que la homenajeada recorrió su vida y carrera: desde su infancia entre Argentina y Estados Unidos, pasando por sus inicios en un taller textil, la exportación de sus primeras prendas, la apertura de locales en shoppings y showrooms en París, hasta su reconocimiento en mercados como Japón y China.
El acto contó con la presencia de referentes de la moda, el periodismo, la cultura y las artes visuales, quienes destacaron la creatividad y la influencia de Trosman en diversas disciplinas. Entre los oradores estuvieron la periodista Ana Torrejón, la diseñadora Agustina Moreno Ocampo, la estilista Julieta López Acosta, el empresario Claudio Drescher, el curador Fernando Farina, artistas como Luna Paiva, Emilio Miliyo y Luciana Garabello, además de familiares y amigos cercanos.
Su hijo, Jerónimo Trosman, expresó emocionado: “Qué alto quedó la vara en la familia. Sos Personalidad Destacada de la Cultura, mamá. Lo lograste, dejás un legado y una huella. Te amo”. Al recibir el diploma, Trosman agradeció a su familia, a los equipos con los que trabajó a lo largo de los años y al diputado Santoro por la iniciativa. “Mis logros fueron posibles porque siempre armé equipos y tuve el apoyo de mis seres queridos. Hoy este reconocimiento me impulsa a seguir creando y desafiándome”, afirmó.
El diputado Yamil Santoro destacó que “este reconocimiento es un homenaje a una trayectoria impecable, de esfuerzo, innovación y osadía. Visibilizar y premiar es también una manera de apoyar la cultura y el diseño argentino”.
Con este homenaje, la Legislatura porteña celebra la obra de Jessica Trosman, una creadora que trascendió los límites de la moda para convertirse en una artista integral, referente indiscutida de la cultura contemporánea.
La Legislatura continúa trabajando el proyecto de ley para crear el servicio penitenciario porteño
Continúa el tratamiento de la creación del servicio penitenciario porteño
Rematan casi 50 autos desde $3,3 millones, entre modelos históricos y actuales
Nueva estación de tren en la Ciudad: dónde se construirá y cómo transformará la movilidad
El comunicado de la Conmebol tras la barbarie en Independiente-Universidad de Chile que obligó a la cancelación del juego
Se lanzó en la Ciudad el mayor encuentro tanguero del mundo
Estas son las 5 motos más baratas que se pueden comprar hoy en la Argentina
El comunicado de la Conmebol tras la barbarie en Independiente-Universidad de Chile que obligó a la cancelación del juego
Jessica Trosman fue distinguida como Personalidad Destacada
Nueva estación de tren en la Ciudad: dónde se construirá y cómo transformará la movilidad
Más leídas
-
Información General2 semanas ago
Desalojaron un predio ferroviario usado por cartoneros en Villa del Parque
-
Información General2 semanas ago
El GCBA confirma que construirá un nuevo Puente Ciudad de la Paz
-
Información General2 semanas ago
Karina Milei y Mauricio Macri cerraron el acuerdo para que LLA y el PRO compitan juntos en CABA
-
Información General2 semanas ago
La Legislatura declaró de Interés al libro “Industria Naval Argentina 100 años”
-
Información General2 semanas ago
Clausuran y tapian el Hotel Gemini en Balvanera
-
Información General1 semana ago
Especialistas debatieron en la Legislatura los proyectos de Ejecución Penal y Creación del Servicio Penitenciario porteño
-
Información General1 semana ago
Se reunió la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad
-
Información General1 semana ago
Nombran a un nuevo director de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y oficializan cambios en la Conabip