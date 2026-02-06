Newsletter Subscribe
En medio de las calles arboladas y las mansiones señoriales de Belgrano R, se esconde un refugio que escapa al radar de lo convencional. Se trata de Espacio Plaza Castelli, una casona histórica ubicada en Conde 2050 que se ha reconvertido en el nuevo punto de encuentro para quienes buscan mezclar arte contemporáneo, buena gastronomía y experiencias sociales relajadas.
Lejos del ruido de las avenidas, Espacio Plaza Castelli propone habitar la cultura de otra manera. No es solo una galería ni un bar; es una casa de puertas abiertas con jardín y salones luminosos donde la muestra central, «Habitar el Propósito» del reconocido arquitecto y artista Roberto Frangella, sirve de escenario para afters, teatro y workshops creativos.
Este mes, la programación explota con propuestas que maridan cultura y placer. Si estás buscando un plan diferente para cortar la semana, agendá estas fechas clave en Espacio Plaza Castelli:
Lo que hace único a Espacio Plaza Castelli es su atmósfera. Es de esos lugares donde el tiempo parece detenerse, ideal para una primera cita original, una salida con amigas o simplemente para desconectar del caos porteño rodeado de belleza. La combinación de la arquitectura de Belgrano R con la vanguardia de su agenda cultural lo convierte en una parada obligatoria para este 2026.
