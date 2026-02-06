En medio de las calles arboladas y las mansiones señoriales de Belgrano R, se esconde un refugio que escapa al radar de lo convencional. Se trata de Espacio Plaza Castelli, una casona histórica ubicada en Conde 2050 que se ha reconvertido en el nuevo punto de encuentro para quienes buscan mezclar arte contemporáneo, buena gastronomía y experiencias sociales relajadas.

Lejos del ruido de las avenidas, Espacio Plaza Castelli propone habitar la cultura de otra manera. No es solo una galería ni un bar; es una casa de puertas abiertas con jardín y salones luminosos donde la muestra central, «Habitar el Propósito» del reconocido arquitecto y artista Roberto Frangella, sirve de escenario para afters, teatro y workshops creativos.

Agenda de Marzo 2026: Qué hacer en Espacio Plaza Castelli

Este mes, la programación explota con propuestas que maridan cultura y placer. Si estás buscando un plan diferente para cortar la semana, agendá estas fechas clave en Espacio Plaza Castelli:

Teatro y Vinos: Flor Sichel

Cuándo: Jueves 12 de marzo.

Jueves 12 de marzo. La Propuesta: La actriz Flor Sichel presenta su unipersonal «Todas las Exigencias del Mundo», una obra íntima que dialoga con humor sobre los mandatos femeninos actuales.

La actriz Flor Sichel presenta su unipersonal «Todas las Exigencias del Mundo», una obra íntima que dialoga con humor sobre los mandatos femeninos actuales. El Plus: La entrada incluye una visita guiada por la muestra de arte y una copa de cortesía de Moscardón Wines.

After Art: Música & Mendel Wines

Cuándo: Jueves 19 de marzo.

Jueves 19 de marzo. La Propuesta: El primer After Office del año llega con un formato distendido. Ideal para ir con amigos, disfrutar del set del DJ Choppe Dávila y recorrer la casona copa en mano.

El primer After Office del año llega con un formato distendido. Ideal para ir con amigos, disfrutar del set del y recorrer la casona copa en mano. El Plus: Degustación de Mendel Wines, tapeo para acompañar y sorteos exclusivos de marcas como Aera Cosmetics.

Café Creativo: Vision Board 2026

Cuándo: Jueves 26 de marzo.

Jueves 26 de marzo. La Propuesta: Un workshop para bajar a tierra tus objetivos del año. Entre recortes, texturas y collage, vas a armar tu propio mapa de visualización.

Un workshop para bajar a tierra tus objetivos del año. Entre recortes, texturas y collage, vas a armar tu propio mapa de visualización. El Plus: Incluye todos los materiales, cafetería libre (café, té, agua) y snacks para compartir una tarde inspiradora.

¿Por qué conocer este rincón de Belgrano?

Lo que hace único a Espacio Plaza Castelli es su atmósfera. Es de esos lugares donde el tiempo parece detenerse, ideal para una primera cita original, una salida con amigas o simplemente para desconectar del caos porteño rodeado de belleza. La combinación de la arquitectura de Belgrano R con la vanguardia de su agenda cultural lo convierte en una parada obligatoria para este 2026.

Coordenadas: