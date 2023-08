El tremendo nuevo tatuaje de Tinelli

“Se arranca tatuaje en el pecho, asignatura pendiente”, escribió días atrás Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram junto con un corazón rojo anticipando que se haría un nuevo diseño sobre su piel.

En las últimas horas, el conductor que cuenta con varios tatuajes y que año atrás se hizo uno con el que cubrió toda su espalda, mostró el trabajo terminado a través de un video que compartió con sus más de 10 millones de seguidores. “Un nuevo tatuaje en mi pecho significa muchas cosas”, aseguró y detalló: “Es un cambio, es un renacer, es un aprendizaje, es sentir tu cuerpo como un lienzo, donde allí se puede apreciar mi deseo plasmado en las manos de una gran artista del tattoo”:

Por su parte, mencionó a quienes participaron del tatuaje: Salomé Sajnin y Hernan Coretta. Con respecto a la mujer, a quien el director artístico de América describió como “crack absoluta” se trata de una tatuadora argentina que vive y trabaja en San Diego (California).

El conductor además detalló que el trabajo completo le llevó dos sesiones “largas”: “Una flor que se abre en el medio de mi pecho. Gracias Salomé por esta obra de arte en mi piel. Una hermosa flor, la peonía, que se asocia al amor, a la felicidad y a la belleza”, indicó Marcelo Tinelli refiriéndose al especial diseño que eligió para llevar en su piel.

“Gracias querida Salomé por este hermoso tatuaje que me hiciste sobre mi pecho y y cuello. Sos crack total”, escribió Marcelo junto a una selfie que se tomó en cuero mostrando el trabajo terminado, al lado de la tatuadora quien días atrás aprovechó aprovechó la oportunidad para presentarse públicamente a través de sus redes sociales.

Allí, comparte algunos de sus trabajos y también quiso que sus casi 30 mil seguidores conocieran su historia. “Soy Salomé, nací y crecí en Buenos Aires, Argentina. Desde muy chica tuve una inclinación artística muy marcada, el dibujo, la pintura, la danza y la creación en todas sus formas siempre estuvieron presentes en mí. Me ligué al tatuaje a muy temprana edad: a mis 14 años. Y más me deslumbró, me llenó de curiosidad y ganas de meterme en este mundo el hecho de que no había mujeres en el campo de este oficio”, escribió la artista en sus redes sociales

“¿Por qué, si se trataba de arte…? La respuesta es larga y está relacionada tanto a la historia del tatuaje como a las sociedades patriarcales y sexistas. Pero fue solo cuestión de tiempo. Hace unos años edité mi primer libro de postales (Bendita tu Eres) compuesto por pinturas y actualmente estoy trabajando en un segundo proyecto. Hoy me encuentro viviendo en California con mis dos amorosos hijos (desafío y aprendizaje más grande que me ha dado la vida) y también junto a mi amor y mejor compañero de ruta”, siguió Salomé.

Por su parte, agradeció y remarcó cuánto extraña a sus padres por el apoyo que le dieron y la “educación plena de libertad”. “También me recuerdo cada día que la valentía, la voluntad y la fortaleza interior pueden cambiar rutas que creíamos predestinadas. Hoy me siento especialmente agradecida por mis seres queridos, también a este hermoso oficio del tatuaje, que me trajo amigos y que me dio la posibilidad de viajar tanto, abriéndome infinitas puertas con todos sus matices. Y especialmente agradezco a todos los que eligieron llevar algo de mi arte y tatuarse conmigo a través de todo este tiempo (¡y van como 23 años!) que me permitieron seguir creciendo y evolucionando. Y sí, porque es gracias a ustedes que estoy donde estoy”, concluyó Salomé en su cuenta de Instagram contando su historia de vida y por qué decidió ser tatuadora, profesión con la que triunfa en California, Estados Unidos, y gracias a la cual llegó a ser la elegida de Marcelo Tinelli para realizar su último diseño en su pecho y en su cuello.