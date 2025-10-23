Información General
El Subte y River Plate firmaron un acuerdo para extender el servicio los días de partido en el Monumental
A fin de promover el uso del transporte público y facilitar la movilidad en la Ciudad, la Línea D funcionará con horario extendido los días de partido del club.
Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) y el Club Atlético River Plate (CARP) firmaron un acuerdo para extender el horario de servicio de la Línea D los días de partido en el Estadio Monumental.
La iniciativa tiene como objetivo promover el uso del transporte público y facilitar la movilidad en la Ciudad, garantizando el regreso en Subte a las personas que asistan a los partidos de River en el Monumental.
Durante la firma del convenio, Javier Ibañez, presidente de SBASE, sostuvo: “El Subte es un servicio clave en la Ciudad, especialmente para los eventos masivos, porque permite transportarse con rapidez y evitar el uso de transporte privado. Estamos muy contentos de llevar adelante esta iniciativa, que facilita la vida a miles de personas, que van a poder ir a la cancha y regresar más rápido”.
Autódromo porteño: denuncian negociado de más de US$ 150 millones, con empresarios vinculados al macrismo
Por su parte, Stefano Di Carlo, Secretario General de CARP, destacó: “Es muy importante seguir mejorando todo lo que hace a la experiencia del día de partido, desde el momento en que adquirís tu entrada hasta la desconcentración del Estadio. Trabajamos constantemente para que cada socio e hincha tenga mayor comodidad, orden y agilidad al venir al Mâs Monumental”.
La extensión horaria del Subte comenzó como una prueba piloto en la Línea B los viernes de diciembre, enero y febrero, y a partir de marzo, debido al éxito de la flexibilidad horaria, se sumaron los sábados. También se realizaron servicios especiales de desconcentración en el marco del Buenos Aires Trap, de los recitales de Green Day, La Renga, Los Piojos, Kendrick Lamar, Guns N’ Roses, Airbag, y en partidos de la Selección Argentina y de Copa Libertadores en el Monumental.
Una iniciativa que busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas.
