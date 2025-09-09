El Cuerpo Legislativo declaró de Interés al “Espacio Aguirre”

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de Interés Cultural a la escuela de Clown, Bufón y Máscaras denominada “Espacio Aguirre”, dirigida por el señor Marcelo Katz. El acto se llevó a cabo en el Salón Presidente Alfonsín y contó con la presencia de la diputada y autora del proyecto, María Inés Parry; además de representantes de dicho espacio.

Espacio Aguirre es la escuela de Clown más importante de América Latina. Es un teatro y una Escuela de Clown, Bufón y Máscara que funciona hace 25 años en la Comuna 15 de nuestra Ciudad. Es un espacio dedicado a la docencia, la investigación y la producción de espectáculos artísticos. Es principalmente, un espacio de construcción colectiva, de creación artística y de lazos sociales tanto en el interior de la escuela como al exterior del ámbito social y comunitario donde la Escuela llega con algunos de sus dispositivos y propuestas artísticas. La Dirección general del Espacio está a cargo del señor Marcelo Katz, y la Coordinación General a cargo del señor Gastón Jeger.

Durante estos 25 años se han formado allí más de 4000 alumnos argentinos y extranjeros quienes transitaron por la escuela en sus distintas propuestas, tanto en cursos intensivos, como en cursos anuales a través de los 5 niveles de experiencia, con opciones de complementar el entrenamiento actoral con producciones de muestras, espectáculos, charlas, campamentos, espacios de encuentros de todos los alumnos y profesores.

La formación actoral en esta institución es de suma excelencia, allí se han generado espectáculos multipremiados y vistos en Argentina, Colombia, Francia, España, Israel, Dinamarca y Uruguay; por otro lado dicha excelencia también se encuentra en el recorrido profesional que han continuado quienes han pasado por allí, generando compañías autogestivas como “Los Bla Bla”, o al ser convocados por espectáculos de prestigio mundial como el Cirque Du Soleil, sólo para nombrar algunos ejemplos.