El Cuerpo Legislativo declaró de Interés al “Espacio Aguirre”
La escuela de Clown, fundada hace ya 25 años, es considerada la más importante de América Latina.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de Interés Cultural a la escuela de Clown, Bufón y Máscaras denominada “Espacio Aguirre”, dirigida por el señor Marcelo Katz. El acto se llevó a cabo en el Salón Presidente Alfonsín y contó con la presencia de la diputada y autora del proyecto, María Inés Parry; además de representantes de dicho espacio.
Espacio Aguirre es la escuela de Clown más importante de América Latina. Es un teatro y una Escuela de Clown, Bufón y Máscara que funciona hace 25 años en la Comuna 15 de nuestra Ciudad. Es un espacio dedicado a la docencia, la investigación y la producción de espectáculos artísticos. Es principalmente, un espacio de construcción colectiva, de creación artística y de lazos sociales tanto en el interior de la escuela como al exterior del ámbito social y comunitario donde la Escuela llega con algunos de sus dispositivos y propuestas artísticas. La Dirección general del Espacio está a cargo del señor Marcelo Katz, y la Coordinación General a cargo del señor Gastón Jeger.
Durante estos 25 años se han formado allí más de 4000 alumnos argentinos y extranjeros quienes transitaron por la escuela en sus distintas propuestas, tanto en cursos intensivos, como en cursos anuales a través de los 5 niveles de experiencia, con opciones de complementar el entrenamiento actoral con producciones de muestras, espectáculos, charlas, campamentos, espacios de encuentros de todos los alumnos y profesores.
La formación actoral en esta institución es de suma excelencia, allí se han generado espectáculos multipremiados y vistos en Argentina, Colombia, Francia, España, Israel, Dinamarca y Uruguay; por otro lado dicha excelencia también se encuentra en el recorrido profesional que han continuado quienes han pasado por allí, generando compañías autogestivas como “Los Bla Bla”, o al ser convocados por espectáculos de prestigio mundial como el Cirque Du Soleil, sólo para nombrar algunos ejemplos.
