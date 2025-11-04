De esquina icónica al derrumbe inminente: la Ciudad se despide de la “Nueva York de Buenos Aires”

En pleno corazón de Belgrano, específicamente en la intersección de la avenida Cabildo y la calle La Pampa, se alza todavía, al menos por unos días más, el edificio que albergó al Manhattan Club Grand Café.

Con una fachada inspirada en el estilo art-déco del Chrysler Building de Nueva York, esta confitería se instaló en diciembre de 1995 y durante más de treinta años fue punto de encuentro, cultura y consumo en el barrio.

El diseño del edificio fue obra del estudio de arquitectura del Leandro Bardach (integrado al equipo Kicherer & Bardach), quien explicó que la cúpula fue concebida para dotar de “verticalidad” a una esquina de Cabildo que presentaba una dirección suave y abundante cartelería visual.

Sin embargo, el brillo de sus primeros años se vio opacado. Los socios fundadores, de una extensa sociedad gastronómica, comenzaron a enfrentar problemas estructurales, económicos y de gestión luego de la crisis del 2001. Con los años, el lugar dejó de irradiar lo que alguna vez prometía: este fue uno de los comentarios recurrentes entre vecinos.

El cierre definitivo del café fue anunciado en abril de 2025, cuando las persianas bajaron y se colocó un candado en la puerta. En sus últimos años, había funcionado como cooperativa de trabajadores, un intento de sostener la actividad frente al deterioro.

¿Qué pasará con la cúpula y el edificio?

El tema central ahora pasa por el destino de la cúpula, que se volvió todo un símbolo del lugar. Según Mauro Ketlun, la demolición es inminente, aunque aún sin fecha exacta, y la posibilidad de preservar la cúpula es extremadamente remota por los altos costos de desmontaje y traslado.

Con su cierre y demolición próxima, Belgrano pierde un referente arquitectónico que excedía su función como café. La esquina de Cabildo y La Pampa dejará de exhibir aquella cúpula que evocaba el horizonte neoyorquino y el glamour de otra era.