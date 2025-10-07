Cuánto cuesta comer o tomar algo en el nuevo Rock&Feller’s de Palermo, el “Hard Rock argento”

La cadena de restaurantes Rock&Feller’s inauguró su local de Palermo. Ubicado en el Paseo Gigena, en Dorrego 3570 casi avenida Libertador, tiene vista privilegiada al Hipódromo de Palermo. Un local de 1.600 metros cuadrados para 520 cubiertos con toda la memorabilia de los principales músicos del mundo. La pregunta es cuánto cuesta comer o tomar un trago en este museo del rock palermitano.

Si bien esta cadena nació en Córdoba en 1996, ese local cerró y su creador, el arquitecto Guillermo Fernández Christe, se hizo fuerte en Rosario, Santa Fe, donde Rock&Feller’s tiene tres locales propios en Boulevard Oroño y Jujuy; en Alto Rosario Shopping y en el histórico Hotel Savoy. Desembarcó en la provincia de Buenos Aires en junio de 2017 con una franquicia en Pilar y hace poco más de un año abrió su segundo restaurante bar franquiciado en Unicenter. El de Palermo es otra franquicia de los mismos dueños de Pilar y Unicenter. Inaugurará su sexto local en Funes y así volverá a Córdoba antes de fin de año.

Rock&Feller’s llegó a la Ciudad de Buenos Aires

Después de más de un año y medio de obra, dirigida por el arquitecto Fernández Christie, el dueño y encargado de desarrollar la arquitectura de todos los locales, llegó a Palermo. En una ubicación privilegiada, tiene 100 metros lineales de frente y una terraza que balconea al Hipódromo. Contrataron a 140 personas que trabajan sin descanso.

Los mozos atraviesan el gran salón con sus bandejas en alto repletas de comidas y bebidas, una costumbre que se ve en todos los RockFeller’s. Todo remite al rock, desde el respaldo de las sillas de la barra con las caras de los músicos más famosos hasta el pasillo que atraviesa el local, donde hay colgados toda clase de recuerdos. Un dato no menor: es el primer restaurante de la cadena con memorabilia en el techo, una decisión que le da más profundidad a los techos bajos.

Desde febrero, se ve colgada en la entrada la gigante guitarra roja característica de la cadena, réplica de la de Eddie Van Halen. Las vitrinas exhiben instrumentos, accesorios y ropa de músicos internacionales. En breve, se suma una máscara réplica usada por Madonna.

Rock&Feller’s en Palermo

En una primera etapa, el local abre de lunes a jueves de 10 a 2 y viernes, sábado y domingo de 10 a 4. La idea es ampliar el horario para abrir desde las 7 y que los fines de semana permanezca abierto todo el día.

De lunes a viernes de 12 a 16 horas, excepto feriados, ofrecen un menú ejecutivo que incluye plato principal, bebida (gaseosa, agua, limonada, chopp o copa de vino) y postre por $19.000 con cubiertos.

Los platos del menú son variados: caesar’s salad, ensaladas mediterráneas, pollo grillado con papas rústicas, crepes rellenos de espinaca y queso, macaroni & cheese o quesadillas con carne o pollo.

Si se pide fuera del menú, los precios van desde $8.900 por papas fritas hasta $19.000 por langostinos rebozados. Las ensaladas oscilan entre $16.200 y $28.500, las pastas entre $15.600 y $29.200.

Entre los platos principales, una pechuga de pollo con papas rústicas cuesta $22.400; una trucha patagónica $43.200; un medallón de lomo $40.700; y un ojo de bife $38.900. Hay opciones vegetarianas desde $23.800.

La carta también incluye comida mexicana (fajitas desde $33.900, quesadillas $25.900), hamburguesas gourmet por $23.700 y opciones plant-based como la burger not meat por $20.500. Los cubiertos cuestan $2.350 por persona.

El menú kids ronda los $20.000, hay platos sin TACC y una amplia oferta de postres y tortas.

Cuánto cuesta tomar un café o merendar

Un café o cortado cuesta $4.300, un café con leche $4.700 y un submarino $5.500. Las tortas arrancan en $11.000, los licuados en $6.300 y las gaseosas en $4.500. Una jarra de limonada o pomelada cuesta $16.500.

Bebidas con alcohol

Una copa de vino Malbec cuesta $4.900, un chopp de 350 cc $8.300 y el de 500 cc $8.800. Todos los días de 17 a 21 horas hay Happy Hour con descuentos de entre 30% y 40% en tragos.

Entre los tragos destacados: caipirinha y daiquiri $9.700, margarita frozen $11.300, negroni $11.500, Campari con naranja $8.900, tragos con gin desde $7.500 hasta $20.400. El trago “Amy Winehouse” cuesta $10.200; el de David Bowie, $13.900; y el de Jimi Hendrix, $12.600.

Una jarra de Campari con naranja vale $20.800 y una copa de Chandon aperitif $8.300. La carta de whisky, cognac, tequilas y licores es muy completa.

Promociones bancarias

Por el momento, BBVA ofrece 20% con Modo todos los días; Macro 30% con Modo; Supervielle 30% de jueves a domingo; y Comafi 25% todos los días.

“Los precios de Rock&Feller’s no son altos”, aseguró el arquitecto Fernández Christie. “Manejamos seis tramos: desayuno, almuerzo, merienda, after office, cena y after hour. Habrá 130 platos diferentes”.

Un detalle especial es su parrilla al estilo steak house americano: se cocina con leña de quebracho encendida directamente, lo que le da un ahumado particular a las carnes.

El local cuenta con una terraza con vista al Hipódromo, ideal para sunsets con DJ, pantallas de video wall y audio absorbente que mejora la acústica. Las ubicaciones más solicitadas son los boxes curvos, de los cuales hay 32.

La memorabilia que se puede ver

En Rock&Feller’s Palermo hay una guitarra de Eddie Van Halen del fabricante original; una réplica del Höfner 500/1 de Paul McCartney; la guitarra de Brian May de Queen; la de BB King y trajes de Elvis Presley confeccionados por su vestuarista original. Todo un lugar para recorrer, disfrutar y sacarse selfies en este nuevo templo del rock en Palermo.