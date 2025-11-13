Buenos Aires fue elegida la ciudad más atractiva del mundo en un ranking internacional

Por primera vez, Buenos Aires fue elegida como la ciudad más atractiva del mundo en los Wanderlust Reader Travel Awards 2025, un reconocimiento internacional que marca un hito para la capital argentina.

El galardón, anunciado durante una ceremonia en la emblemática National Gallery de Londres, fue el resultado de la votación de 208.000 lectores de Wanderlust Magazine, quienes emitieron cerca de cinco millones de votos en la 24ª edición de estos premios.

Según Wanderlust Magazine, la distinción se basa en la opinión de una comunidad global de viajeros experimentados, que cada año eligen sus destinos favoritos en distintas categorías.

En esta edición, Buenos Aires ascendió seis posiciones respecto al ranking anterior y obtuvo el primer puesto en la categoría de “Ciudad más deseada del mundo”.

Entre los motivos que llevaron a Buenos Aires a encabezar el ranking, Wanderlust Magazine y sus lectores resaltaron la energía creativa de los barrios porteños, el renacimiento de las salas de tango y la pujante escena de jóvenes chefs que están redefiniendo la gastronomía argentina.

“Este triunfo marca un hito para la capital argentina, célebre por su música, su cultura de cafés y su vibrante escena creativa”, dijeron los organizadores.

La publicación también subrayó la oferta cultural de la ciudad, que incluye más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, así como una agenda de espectáculos activa durante todo el año.

La hospitalidad y calidez de los porteños fueron señaladas como elementos distintivos que enriquecen la experiencia de quienes visitan la capital argentina.

Con 4,8 millones de votos emitidos por 208.000 lectores apasionados y trotamundos, hubo distinciones en 22 categorías, que incluyen los países, ciudades, islas y regiones más atractivos de Europa y del resto del mundo.

En el ámbito de países, Japón fue elegido como el destino más atractivo a nivel global, e Italia mantuvo su liderazgo en Europa. La edición 2025 de los premios también distinguió a Dubrovnik por sus iniciativas en turismo sostenible.

El ranking de las ciudades más atractivas del mundo

Buenos Aires Tokio Sídney Ciudad del Cabo Vancouver Singapur Marrakech Río de Janeiro Quito Hong Kong

En la categoría de ciudades más deseadas del mundo, Tokio obtuvo la medalla de plata y Sídney la de bronce, mientras que Estambul fue reconocida como la ciudad europea más atractiva. El listado incluyó también a destinos como Ciudad del Cabo, Vancouver, Singapur, Marrakech, Río de Janeiro, Quito y Hong Kong.