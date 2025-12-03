Buenos Aires estrena un nuevo restaurante en el lugar menos pensado. Animate a descubrir el restaurante de paredes curvas que abrió en una Casa Redonda de Buenos Aires, una construcción emblemática de Barrio Parque diseñada en 1922 por el arquitecto italiano Mario Palanti, el mismo creador del Palacio Barolo y el Palacio Salvo.

Buenos Aires estrena Restaurante en una Casa Redonda de Paredes Curvas de 1922 del mismo arquitecto del Palacio Barolo ¿Sabés cuál es?

Si buscabas un lugar distinto para comer en Buenos Aires, uno de esos que combina historia, diseño y una experiencia gastronómica especial, Casa Palanti es tu próximo plan. El restaurante acaba de abrir en la mítica Casa Redonda, una construcción que seguro conocés y viste mil veces si pasaste por Barrio Parque. Fue diseñada en 1922 por el arquitecto italiano Mario Palanti, el mismo creador del Palacio Barolo y el Palacio Salvo en Uruguay.

La Casa Redonda es un ícono del patrimonio de Buenos Aires y está en una de las esquinas más lindas de la ciudad: en su momento fue una vivienda circular, donde todas las paredes son curvas, con una torre mirador en su parte superior y detalles Art Nouveau como maderas y vitrales únicos.

Sin embargo, lo que hace a esta Casa Redonda tan especial es mucho más que eso: muchos relacionan todo su estilo con la Divina Comedia, un guiño frecuente en la obra de Palanti. No te olvides que también diseñó el Palacio Barolo, creando cada detalle pensando en la obra de Dante Alighieri y el pasaje del infierno por el purgatorio hasta el paraíso. ¿Sabías que en su portón de madera se distinguen los rostros de Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, y su amada Beatrice?

La casa fue residencia familiar, sede diplomática (llegó a ser embajada de Irán) y más tarde galería y showroom, antes de su reciente restauración para convertirse en un restaurante donde las paredes curvas te envuelven como en un laberinto y su salones están inspirados en el Infierno, Purgatorio y Paraíso.

Un restaurante en una Casa Redonda: Infierno, Purgatorio y Paraíso entre plato y plato

La carta es amplia, te vas a encontrar con una selección de quesos, rigatoni con caviar, bife angosto wagyu, morrón asado con nueces, flan de dulce de leche, café y dulces. La selección de vinos acompañada los platos a la perfección y el ambiente es perfecto para una salida con alguien especial.

Comer en Casa Palanti es recorrer una parte del patrimonio de Buenos Aires desde adentro, además de volver a la luz a uno de los arquitectos más importantes de la ciudad. Animate a pasar a conocerlo y aunque sea echar un vistazo y saber, cómo se ve el infierno o el purgatorio por dentro.

Ortiz de Ocampo 2901, Palermo

Todos los días, de mediodía a medianoche