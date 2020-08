Axel Kicillof: “Es un error abrir de más”

(PBA) Acompañado por los miembros de su gabinete e intendentes tanto oficialistas como de la oposición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alertó este lunes que la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus sigue siendo delicada por lo cual llamó a no relajar cuidados y a respetar las restricciones previstas en el marco de la cuarentena decretada el 20 de marzo pasado.

«Quiero dejar en claro cuál es la situación epidemiológica de la Provincia y del AMBA, una situación que no todos conocen, que no todos ven, que algunos no quieren ver y otros directamente quieren ocultar», señaló el mandatario provincial y advirtió que aunque la semana pasada se registró «una estabilidad extremadamente frágil» esa tendencia se perdió y en los últimos días «los casos comenzaron a crecer nuevamente y esa tendencia se consolidó». Y sentenció: «La situación no está mejor, ni igual, está peor que los últimos días».

Kicillof manifestó su preocupación al explicar que la propagación del virus “se duplicó” en el interior de la Provincia de Buenos Aires. “Antes era un fenómeno mucho más concentrado en el Gran Buenos Aires pero ahora también está ocurriendo en la Provincia, y hoy está empezando a golpear muy fuerte el interior. Lo que antes era el 5% de los casos hoy está alrededor del 11%”. El mandatario provincial ejemplificó la situación informando que en el interior de la Provincia uno de cada 250 habitantes tiene coronavirus; en el Gran Buenos Aires, uno cada 60; y en la Ciudad de Buenos Aires, uno cada 30. “El virus está irradiando, está creciendo”, remarcó.

El Gobernador bonaerense resaltó que la buena noticia es haber llegado a septiembre, sin que el sistema sanitario colapse: “Hoy tenemos 60% de ocupación y escuchamos que otras provincias tienen muchísimo más, tenemos que ponerlo en valor”. Además destacó el rol que tuvo la responsabilidad de la gente, el aislamiento social obligatorio implementado de forma temprana y la inversión en el sistema de salud. Sin embargo, exclamó: “Es un error abrir prematuramente, es un error abrir de más”. Y detalló: “Ha pasado en algunos lugares de nuestra Provincia, que se abre mucho y después entra el virus y no se lo puede parar”.

