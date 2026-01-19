En un contexto donde el consumo masivo retrocede y la Inteligencia Artificial amenaza a la cultura analógica, el Grupo Ilsha (dueño de Yenny El Ateneo) rompió la tendencia con un dato contundente: cerraron el año con un crecimiento del 12,88% en volumen de ventas y más de 3 millones de ejemplares despachados.

La cadena de librerías más grande del país no solo resiste, sino que se expande. Confirmaron que, tras inaugurar su tercera sucursal en Mar del Plata, la próxima gran apuesta en la Ciudad de Buenos Aires será en el barrio de Villa Urquiza durante la segunda quincena de febrero.

Villa Urquiza: la próxima parada de la expansión porteña

La estrategia de la compañía para este 2026 es agresiva en términos de superficie comercial. La llegada a Villa Urquiza responde a un estudio de mercado que identifica al barrio como uno de los polos residenciales con mayor demanda cultural del norte porteño.

Cristian Thomassen, director de Operaciones de Ilsha, anticipó que el plan incluye más aperturas en el AMBA. «A pesar de ser un país con constantes desafíos, abrir sucursales nos pone contentos», señaló, destacando que proyectan cerrar el año fiscal con 60 locales operativos en 16 provincias.

El secreto del éxito: Lego, Vinilos y Autoayuda

¿Cómo se logra que una librería sea rentable cuando el bolsillo ajusta? La respuesta está en la diversificación y en entender qué busca el consumidor argentino.

Diversificación: Yenny dejó de ser solo una librería. Se fortaleció en la venta de música (vinilos) , incorporó juguetes de primera línea como Lego y potenció su merchandising.

Best Sellers: Los lectores locales empujan el negocio comprando masivamente libros de autoayuda , novelas románticas y ficción.

El factor joven: La literatura juvenil se consolidó como un motor de ventas inagotable, demostrando que las nuevas generaciones siguen consumiendo papel.

Mientras las pequeñas editoriales sufren la caída del sector reportada por la Cámara Argentina del Libro, el gigante del retail cultural logró vender 250.000 unidades por mes, duplicando esa cifra en diciembre, gracias a una fórmula que combina la experiencia física en locales premium con una oferta que excede la lectura tradicional.