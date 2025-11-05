Vuelve Tecweek, el gran encuentro de la Ciudad sobre tecnología e innovación

La segunda edición de Tecweek, organizada entre la Ciudad y el sector privado, reúne los eventos más importantes de la industria de la tecnología, la creatividad y la innovación de Argentina y la región. Durante once días, Buenos Aires concentrará conferencias, workshops, hackathons y experiencias interactivas para liderar la agenda regional.

Desde este miércoles y hasta el 15 de noviembre se harán más de 23 eventos con 600 expertos que recorrerán ejes como inteligencia artificial, gaming, fintech, blockchain, creación de contenidos, cultura digital, future learning, innovación y emprendedores.

La propuesta combina la participación de referentes internacionales con líderes del ecosistema local, generando un espacio único de networking y capacitación para la industria. El Centro Costa Salguero será la sede principal acompañada por espacios culturales, universidades, coworkings y polos creativos.

“Seguimos impulsando el talento para consolidar a Buenos Aires como la capital regional de la innovación y la tecnología, y para atraer inversiones y más empleos”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Tenemos más de 15 mil empresas tecnológicas y startups que emplean a más de 260 mil personas. Son nuestro litio. La Ciudad tiene lo más importante en el sector privado. Y articulando lo público y lo privado, tiramos todos juntos para el mismo lado”.

Principales Eventos de Tecweek

▪ Tent Creator Summit , la primera conferencia de la industria de los creadores de contenido . Agrupará a más de 30 speakers en capacitaciones, mesas redondas, y sesiones de networking.

, la . Agrupará a más de en capacitaciones, mesas redondas, y sesiones de networking. ▪ Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) , un espacio de encuentro, diálogo, capacitación y desarrollo de negocios con foco en videojuegos.

, un espacio de encuentro, diálogo, capacitación y desarrollo de negocios con foco en videojuegos. ▪ LABITCONF (Conferencia Latinoamericana de BITCOIN & BLOCKCHAIN), que reúne a los principales líderes de la industria y emprendedores de la temática.

(Conferencia Latinoamericana de BITCOIN & BLOCKCHAIN), que reúne a los de la temática. ▪ Argentina Fintech Forum , el gran punto de encuentro del sistema financiero , donde sus actores convergen para cooperar, comprenderse y construir una visión colectiva.

, el , donde sus actores convergen para cooperar, comprenderse y construir una visión colectiva. ▪ SAIACONF , el punto de encuentro nacional de IA en el que confluyen empresas, Gobierno, Justicia, academia y emprendedurismo.

, el en el que confluyen empresas, Gobierno, Justicia, academia y emprendedurismo. ▪ BAMV , el principal punto de encuentro de Latinoamérica entre la música y lo audiovisual con charlas, talleres, proyecciones y presentaciones de artistas en vivo.

, el con charlas, talleres, proyecciones y presentaciones de artistas en vivo. ▪ Devconnect, la Feria Mundial de Ethereum, una exhibición de aplicaciones y un evento para conectar, construir y acelerar la adopción de Ethereum.

Eventos Abiertos con Inscripción Previa

Tecweek contará también con eventos abiertos con inscripción previa:

Tecweek Joven , para potenciar el talento joven a través de la educación, la tecnología y la innovación , junto a Campus Party, Semillero Digital y Junior Achievement;

, para potenciar el talento joven a través de la , junto a Campus Party, Semillero Digital y Junior Achievement; Tecweek IA , dedicado a la inteligencia artificial y su impacto en distintos ámbitos, con la participación de AIWKND, SAIA, Social Media Day, RIL y Virtuality;

, dedicado a la y su impacto en distintos ámbitos, con la participación de AIWKND, SAIA, Social Media Day, RIL y Virtuality; Tecweek Emprende , charlas, paneles y networking con el ecosistema emprendedor de la región : startups, inversores y organizaciones que impulsan el crecimiento de los negocios.;

, charlas, paneles y networking con el : startups, inversores y organizaciones que impulsan el crecimiento de los negocios.; Tecweek Ed , el festival de innovación para personas interesadas en educación y tecnología , organizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires;

, el , organizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires; Tecweek Crea , el cruce entre tecnología e industrias creativas , con la presencia de Buenos Aires Music Video Festival, BitBang y Billboard;

, el cruce entre , con la presencia de Buenos Aires Music Video Festival, BitBang y Billboard; Tecweek Play, gaming, esports y tecnología aplicada al entretenimiento, con charlas, competencias y showcases organizados junto a TDJ.

Otras Actividades en Tecweek

Además, quienes visiten Tecweek podrán encontrar:

▪ Espacio Expo en Costa Salguero , punto de encuentro principal con stands, demo zones y escenarios interactivos.

, punto de encuentro principal con stands, demo zones y escenarios interactivos. ▪ Summits y conferencias internacionales , con keynotes de referentes globales en innovación, IA y creatividad.

, con keynotes de referentes globales en innovación, IA y creatividad. ▪ Hackathons y labs , donde desarrolladores y startups trabajarán en soluciones a desafíos reales.

, donde desarrolladores y startups trabajarán en soluciones a desafíos reales. ▪ Meetups de creadores de contenido y gaming , con participación de comunidades digitales y transmisiones en vivo.

, con participación de comunidades digitales y transmisiones en vivo. ▪ Charlas abiertas y actividades abiertas en distintos puntos de la Ciudad, para acercar la innovación al público general y a las familias.

Con Tecweek la Ciudad refuerza su compromiso de impulsar la colaboración público-privada y a Buenos Aires como capital de la innovación.