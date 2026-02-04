Finalmente hubo fumata blanca, al menos temporalmente. El Gobierno Nacional confirmó que se levanta el paro de trenes que estaba previsto para este jueves 5 de febrero. La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, medida que obliga al gremio La Fraternidad a suspender la huelga de 24 horas y garantizar el funcionamiento del transporte público.

El Ministerio de Capital Humano informó que la medida rige desde las 00:00 horas del jueves y abre un período de negociación de 15 días hábiles. Durante este tiempo, el sindicato que conduce Omar Maturano deberá abstenerse de realizar medidas de fuerza, mientras que las empresas concesionarias (Metrovías, Ferrovías y estatales) deben mantener las condiciones laborales.

¿Qué implica la conciliación obligatoria?

La decisión oficial busca resguardar el derecho de los ciudadanos a viajar. Al confirmarse que se levanta el paro de trenes, se activa la Ley N.º 14.786, que establece:

Servicio Normal: Las partes deben retrotraer la situación al estado previo al conflicto, evitando demoras o cancelaciones.

Las partes deben retrotraer la situación al estado previo al conflicto, evitando demoras o cancelaciones. Mesa de Diálogo: Se abre una ventana de 15 días (prorrogables por otros 5) para intentar destrabar la discusión paritaria.

Maturano ya había anticipado que el gremio acataría la orden si llegaba la notificación oficial, por lo que los trenes del AMBA y larga distancia circularán con sus cronogramas habituales.

El conflicto de fondo: Salarios vs. Inflación

Aunque hoy se levanta el paro de trenes, la tensión persiste. La Fraternidad reclama una recomposición salarial urgente ante la pérdida de poder adquisitivo. Según Maturano, la oferta del Gobierno fue insuficiente:

Oferta: 2% de aumento para diciembre, 1,3% para enero y 1,3% para febrero.

2% de aumento para diciembre, 1,3% para enero y 1,3% para febrero. Reclamo: El gremio denuncia una deuda del 56% respecto a la inflación acumulada y un 18% pendiente del período anterior (marzo 2025-2026).

«Nos ofrecieron lo mismo. No somos optimistas, pero hay una solución que es firmar por diciembre únicamente», declaró el líder sindical, quien también criticó el estado del material rodante, asegurando que conducen «trenes de 1965 con señales de 1930».

Por ahora, el servicio está garantizado, pero la discusión salarial continuará en los despachos oficiales durante las próximas dos semanas.