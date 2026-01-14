Newsletter Subscribe
El mercado inmobiliario premium de la Ciudad cerró una de sus operaciones más mediáticas del año. El penthouse de Susana Giménez, aquel dúplex emblemático en Barrancas de Belgrano donde convivió con Huberto Roviralta en los turbulentos años 90, fue vendido a finales de 2025 por una cifra cercana al millón de dólares.
La propiedad, ubicada en la calle 3 de Febrero al 1900, cuenta con 400 metros cuadrados distribuidos entre los pisos 28 y 29. Los nuevos propietarios no solo desembolsaron una fortuna por la adquisición, sino que preparan una reforma radical que borrará parte de la historia de la diva.
La operación desnuda la rentabilidad del ladrillo de lujo en Buenos Aires. Si bien el cierre se pactó en u$s 1.000.000, el proyecto contempla una inyección de capital de u$s 400.000 adicionales para una renovación total.
Según estimaciones de Ramos Couriel Real Estate, una vez finalizada la obra, el valor de mercado de la unidad se disparará a u$s 1.700.000. El negocio es redondo: comprar historia, modernizar y revalorizar en dólares.
El estudio Abuchdid Arquitectura, a cargo de la remodelación, confirmó que la estética «noventosa» tiene los días contados. El cambio más simbólico será la eliminación del famoso cubo de vidrio del living, que originalmente alojaba una escultura y funcionaba como sello distintivo de la época de Susana.
Detalles de la obra:
Más allá del morbo por la figura de la conductora y el recuerdo del «cenicerazo», el inmueble se vendió por sus «fundamentals» inmobiliarios, escasos en la oferta actual de CABA:
Los nuevos dueños apuestan a materiales pétreos, iluminación LED y griferías de primera marca para transformar el escenario de viejos escándalos en una joya moderna del Real Estate porteño.