El mercado inmobiliario premium de la Ciudad cerró una de sus operaciones más mediáticas del año. El penthouse de Susana Giménez, aquel dúplex emblemático en Barrancas de Belgrano donde convivió con Huberto Roviralta en los turbulentos años 90, fue vendido a finales de 2025 por una cifra cercana al millón de dólares.

La propiedad, ubicada en la calle 3 de Febrero al 1900, cuenta con 400 metros cuadrados distribuidos entre los pisos 28 y 29. Los nuevos propietarios no solo desembolsaron una fortuna por la adquisición, sino que preparan una reforma radical que borrará parte de la historia de la diva.

Los números finos: cuánto cuesta y cuánto valdrá

La operación desnuda la rentabilidad del ladrillo de lujo en Buenos Aires. Si bien el cierre se pactó en u$s 1.000.000, el proyecto contempla una inyección de capital de u$s 400.000 adicionales para una renovación total.

Según estimaciones de Ramos Couriel Real Estate, una vez finalizada la obra, el valor de mercado de la unidad se disparará a u$s 1.700.000. El negocio es redondo: comprar historia, modernizar y revalorizar en dólares.

Adiós al cubo de vidrio y reforma total

El estudio Abuchdid Arquitectura, a cargo de la remodelación, confirmó que la estética «noventosa» tiene los días contados. El cambio más simbólico será la eliminación del famoso cubo de vidrio del living, que originalmente alojaba una escultura y funcionaba como sello distintivo de la época de Susana.

Detalles de la obra:

Demolición: Se retira el cubo para integrar la superficie al área de recepción y potenciar las vistas al Río de la Plata.

Se retira el cubo para integrar la superficie al área de recepción y potenciar las vistas al Río de la Plata. Servicio: Se elimina una de las dos dependencias de servicio para ganar espacio y crear una kitchenette conectada al quincho y la terraza.

Se elimina una de las dos dependencias de servicio para ganar espacio y crear una kitchenette conectada al quincho y la terraza. Lo que queda: Los pisos de mármol originales serán pulidos y termovitrificados.

Un dúplex difícil de replicar

Más allá del morbo por la figura de la conductora y el recuerdo del «cenicerazo», el inmueble se vendió por sus «fundamentals» inmobiliarios, escasos en la oferta actual de CABA:

Pisos 28 y 29 con vistas abiertas al este y oeste.

6 ambientes y 4 baños.

Ubicación estratégica en torre racionalista de los años 80.

Los nuevos dueños apuestan a materiales pétreos, iluminación LED y griferías de primera marca para transformar el escenario de viejos escándalos en una joya moderna del Real Estate porteño.