Información General
Nuevo CEO en el Banco Ciudad de Buenos Aires
Designan al que será el gerente general de la entidad financiera que encabeza Guillermo Laje.
El Banco Ciudad de Buenos Aires ya tiene nuevo CEO. Tal como lo informó El Cronista, la entidad que encabeza Guillermo Laje estaba a la búsqueda del reemplazo de Gustavo Cardoni, quien se jubilará en breve.
En ese sentido, el Gobierno porteño anunció este lunes que Bruno Folino fue designado a partir del 3 de noviembre al frente de la gerencia general de la entidad financiera oficial.
Se va un histórico del Galicia y Banco Ciudad busca nuevo CEO: quién será
Autódromo porteño: denuncian negociado de más de US$ 150 millones, con empresarios vinculados al macrismo
Folino es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con una destacada trayectoria de más de 30 años en el sistema financiero argentino.
Fue Chief Financial Officer (CFO), Chief Risk Officer (CRO) y, más recientemente, la de CEO en Galicia Más, la entidad de transición de la propiedad del HSBC Argentina al Banco Galicia, cuyo proceso de integración lideró durante un año.
Su formación ejecutiva internacional incluye el Master of Science in Management (MSx) – Sloan Fellows Program – de la Stanford Graduate School of Business (EE. UU.) y posgrados en Derecho Tributario (Universidad Austral) y en el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) del IAE Business School.
El Ciudad agradeció la gestión de su actual CEO, Gustavo Cardoni, quien estuvo en esa posición entre 2016 y 2025, destacando su compromiso institucional y liderazgo en etapas clave de modernización del banco.
Con la nueva incorporación, el Banco Ciudad encabezado en la presidencia por Guillermo A. Laje, continuará avanzando en sus objetivos de innovación, eficiencia y digitalización de los servicios financieros, así como en el fortalecimiento de su rol como banco público de desarrollo que impulsa la inclusión y el crecimiento productivo.
Asimismo, destacaron en un comunicado que sus resultados “lo ubican entre los cuatro mejores bancos del sistema financiero argentino y que facultan el giro de utilidades a la Ciudad de Buenos Aires”.
El Gran Paraíso de La Boca
A 30 minutos de Buenos Aires hay un Castillo Francés con túneles secretos y jardines para recorrer en visitas guiadas
Estacionamiemto bajo plaza en Ituzaingó
Mientras en La Bombonera abre un Hard Rock, en el Monumental se inaugurará un nuevo restaurante con un guiño a la historia del club
Nuevas aulas, sala maternal y espacios renovados para una Escuela de Parque Patricios
Nuevo CEO en el Banco Ciudad de Buenos Aires
Empezó el Festival Borges: seis días para pensar a fondo al gran escritor argentino
Nuevas aulas, sala maternal y espacios renovados para una Escuela de Parque Patricios
Mientras en La Bombonera abre un Hard Rock, en el Monumental se inaugurará un nuevo restaurante con un guiño a la historia del club
A 30 minutos de Buenos Aires hay un Castillo Francés con túneles secretos y jardines para recorrer en visitas guiadas
Más leídas
-
Información General2 semanas ago
La Feria del Libro Antiguo celebrará a las escritoras argentinas
-
Información General2 semanas ago
Nueva vida en una esquina de Colegiales
-
Información General2 semanas ago
Merienda en un ícono porteño: qué ofrece y cuánto cuesta el café oculto del Kavanagh
-
Información General2 semanas ago
Festival Borges: caminatas literarias, tango y voces internacionales en homenaje a un genio universal
-
Información General1 semana ago
Autódromo porteño: denuncian negociado de más de US$ 150 millones, con empresarios vinculados al macrismo
-
Información General2 semanas ago
Presupuesto 2026: 10 áreas visitaron la Legislatura en la Primera Jornada de debate en Comisión
-
Información General2 semanas ago
Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones tras la falla en el vuelo con destino a Córdoba
-
Información General2 semanas ago
Semana de la Arqueología