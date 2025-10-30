Nuevo CEO en el Banco Ciudad de Buenos Aires

El Banco Ciudad de Buenos Aires ya tiene nuevo CEO. Tal como lo informó El Cronista, la entidad que encabeza Guillermo Laje estaba a la búsqueda del reemplazo de Gustavo Cardoni, quien se jubilará en breve.

En ese sentido, el Gobierno porteño anunció este lunes que Bruno Folino fue designado a partir del 3 de noviembre al frente de la gerencia general de la entidad financiera oficial.

Se va un histórico del Galicia y Banco Ciudad busca nuevo CEO: quién será

Folino es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con una destacada trayectoria de más de 30 años en el sistema financiero argentino.

Fue Chief Financial Officer (CFO), Chief Risk Officer (CRO) y, más recientemente, la de CEO en Galicia Más, la entidad de transición de la propiedad del HSBC Argentina al Banco Galicia, cuyo proceso de integración lideró durante un año.

Su formación ejecutiva internacional incluye el Master of Science in Management (MSx) – Sloan Fellows Program – de la Stanford Graduate School of Business (EE. UU.) y posgrados en Derecho Tributario (Universidad Austral) y en el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) del IAE Business School.

El Ciudad agradeció la gestión de su actual CEO, Gustavo Cardoni, quien estuvo en esa posición entre 2016 y 2025, destacando su compromiso institucional y liderazgo en etapas clave de modernización del banco.

Con la nueva incorporación, el Banco Ciudad encabezado en la presidencia por Guillermo A. Laje, continuará avanzando en sus objetivos de innovación, eficiencia y digitalización de los servicios financieros, así como en el fortalecimiento de su rol como banco público de desarrollo que impulsa la inclusión y el crecimiento productivo.

Asimismo, destacaron en un comunicado que sus resultados “lo ubican entre los cuatro mejores bancos del sistema financiero argentino y que facultan el giro de utilidades a la Ciudad de Buenos Aires”.