Nuevas aulas, sala maternal y espacios renovados para una Escuela de Parque Patricios

Finalizó la obra de mejoramiento integral en la Escuela de Comercio N.º 18 D.E. 5 «Reino de Suecia», la Escuela de Educación Media N.º 1 D.E. 5 «Norberto Julio Morresi» y dos Espacios de Primera Infancia: «Huellitas» y «Nocheritos». Las instituciones, ubicadas en el barrio de Parque Patricios, reciben a más de 730 estudiantes y cumplen un rol central en la formación de jóvenes de la comunidad.

El proyecto incluyó la refuncionalización y rehabilitación de la ex vivienda del casero y su patio, lo que permitió generar un aula común adicional y reubicar la sala maternal que antes funcionaba en un local del primer piso. Para ello se realizaron tareas de demolición, además de trabajos generales de albañilería, contrapisos, pisos y rampas de acceso a las nuevas salas. Se colocaron nuevas carpinterías metálicas y de aluminio con vidrios de seguridad, mobiliario de madera y elementos de herrería como barandas y pasamanos, junto con una nueva escalera en el patio.

Las intervenciones también contemplaron mejoras sanitarias, con reemplazo de instalaciones de agua fría y caliente y la colocación de nuevos artefactos, griferías y accesorios. Se renovaron las instalaciones eléctricas y termomecánicas, incorporando tableros, tendidos, artefactos de iluminación y equipos de climatización frío/calor. Además, se aplicó aislamiento hidrófugo en las azoteas, se realizaron trabajos de pintura integral en todo el edificio —incluyendo aulas, sanitarios, circulaciones, patios y fachadas— y se sumó señalética y matafuegos para reforzar las condiciones de seguridad.

Como parte del proyecto, se plantaron nuevos árboles en los patios del colegio, aportando un entorno más agradable para la comunidad educativa.

Con estas mejoras, la Escuela de Comercio N.º 18 «Reino de Suecia» cuenta ahora con espacios renovados, más seguros, accesibles y funcionales, que acompañan la propuesta pedagógica.