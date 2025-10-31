No se inunda más: así avanza la obra hídrica más importante de la Ciudad que beneficiará a 3 barrios clave

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó sobre el avance de la obra hídrica del arroyo Medrano que beneficiará a más de 50.000 vecinos de los barrios porteños de Saavedra, Núñez y Belgrano.

Dicho plan de infraestructura contempla la construcción de túneles aliviadores que facilitarán el drenaje cuando se producen tormentas de gran intensidad, evitando inundaciones y acumulación de agua.

Cómo es la megaobra en el arroyo Medrano y por qué es tan importante

El plan de obras hídricas que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incluye la construcción de túneles aliviadores en Crisólogo Larralde y Ciudad de La Paz, con una longitud de 1,7 kilómetros de largo.

El objetivo de dicho proyecto es alivianar y agilizar el drenaje cuando se registran tormentas en la zona comprendida entre Parque Saavedra y Avenida Cabildo.

A su vez, fueron concretados 83 kilómetros de la estructura que incluyen las cuencas de los arroyos Maldonados, Vega y Cildañez, para los que se destinó una inversión superior a 562 millones de dólares.

Por su parte, el Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri, habló al respecto de la importancia de estos trabajos: “En la Ciudad llueve cada vez más en menos tiempo y eso nos exige adaptar la infraestructura urbana y hacer hoy las obras que estaban previstas para los próximos años”, sostuvo.

En ese mismo sentido, Jorge Macri agregó: “Negar el cambio climático es negar lo que le está pasando a las grandes ciudades del mundo como Buenos Aires. Las obras hay que continuarlas y mantenerlas, y eso es lo que estamos haciendo desde el primer día”, manifestó.

Cómo será la obra hídrica en el arroyo Medrano de la Ciudad de Buenos Aires

Los túneles aliviadores de la cuenca del arroyo Medrano estarán conformados de dos conductos circulares de 2,4 y 1,4 metros de diámetro que se complementan con otras obras dicho canal, el cual nace en el partido de San Martín y desemboca en el Río de la Plata.

La obra de los túneles aliviadores es parte del plan estratégico que tiene como principal objetivo adaptar la infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires a los desafíos que plantea el fenómeno de las tormentas fuertes y las grandes lluvias.

A su vez, el ministro de Movilidad e Infraestructura de CABA, Pablo Bereciartua indicó que “el plan hidráulico es una política pública sostenida que ha permitido que más del 80% de la Ciudad esté protegida de excesos hídricos: son más de 2,5 millones de porteños”, comentó durante la supervisión de las obras.

Cuáles fueron las obras hídricas que se realizaron en CABA

Como parte del masterplan de tareas hídricas de la Ciudad de Buenos Aires, en el mes de junio de 2024 se anunció la contrucción de 8 kilómetros de obras en las cuencas del norte y sur del territorio para reducir el riesgo de inundaciones, por un monto de inversión de 60 millones de dólares.

En tanto, el GCBA confirmó que ya finalizaron las obras en el ramal Elcano, que abarca los barrios de Colegiales, Chacarita y Belgrano.

Asimismo, actualmente se encuentra en ejecución la construcción de los túneles aliviadores en la cuenca del arroyo Maldonado, para mejorar la eficiencia en de los ramales Larralde y Ciudad la Paz, como así también en los ramales Martí II y Zuviría (Flores, Parque Avellaneda y Villa Lugano), en los ramales Zelarrayán y Dellepiane Norte (Villa Soldati y Villa Lugano) y en el ramal Argerich (Floresta, Villa del Parque y Villa Santa Rita), que está próxima a finalizarse.